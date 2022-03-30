ТОП-5 произведений, представленных на «АРТ МОСКВЕ»

В преддверии открытия крупнейшей художественной ярмарки России «АРТ МОСКВА», проводимой с 13 по 17 апреля 2022 года в Гостином Дворе, организаторы выбрали пять наиболее интересных работ, представленных на мероприятии. Всего в ярмарке примут участие более 100 российских галерей, представляющих произведения как современного, так и классического искусства. Для ценителей высокого ювелирного искусства свои произведения представят более 30 всемирно известных российских брендов. Ярмарка «АРТ МОСКВА» пройдет под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры г. Москвы.

«Птичий двор» (XVII век) нидерландского художника Мельхиора де Хондекутера (Melchior d’Hondecoeter)

Работа представлена художником и частным коллекционером Светланой Антоновой.

«Птичий двор» — это редкое произведение именитого мастера, отражающее главные тенденции в европейском искусстве этого периода: интерес к повседневной жизни человека, деталям быта, реальному земному миру. В работе объединены сразу три жанра – портрет, пейзаж и натюрморт. Героями здесь становятся птицы, грациозно вышагивающие на фоне природного паркового ландшафта, однако художника в большей степени интересует не общий сюжет, а искусно переданные детали: фактура птичьего оперения, тонкие переходы цветов, затейливый рисунок веток деревьев и изменение воздушной среды по мере удаления пространства.

Картина, оцениваемая в 600 000 €, ранее экспонировалась на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в то время как другие работы художника являются частью коллекций музеев с мировым именем, среди которых Эрмитаж (Россия), Рейксмюсеум (Нидерланды), Национальный музей Прадо (Испания) и музей Метрополитен (США).

«Женский портрет» Николая Суетина в авторской супрематической раме, принадлежащей антикварному салону «Грибоедовский»

«Женский портрет» (1950-1953 гг.) – последняя, незавершенная картина Николая Михайловича Суетина, представляющая несомненный художественный и коллекционный интерес. Несмотря на то, что фактически работа относится к последним годам жизни художника, она продолжает образно-пластическую линию, сформировавшуюся еще в начале 1930-х годов в живописном и графическом крестьянском цикле (портретах мужиков и крестьянок). Так, низкий горизонт и строгая центрированность изображения отсылают к принципам, которые были выработаны художником ещё в ранний период его творчества.

Произведение экспонировалось в Государственном Русском Музее в 2008 году на персональной выставке художника. Картина находится в авторской супрематической раме с глубоким профилем, построенным на сочетании вертикальных и горизонтальных плоскостей разной ширины.

Серия работ Wounds («Раны») Хуана Мигеля Паласиоса (Juan Miguel Palacios)

Произведения современного испанского художника, чье творчество посвящено исследованиям всего спектра человеческих эмоций, представит московская галерея ASKERI GALLERY.

«Искусство – катализатор моих эмоций и мыслей, мост между моим внутренним и внешним миром», – красноречиво характеризует свое творчество сам Паласиос. На его картинах, написанных на гипсокартоне или прозрачной виниловой пленке, встречаются образы радости, вдохновения, удовольствия, грусти и других, подчас едва уловимых, оттенков эмоций. Реальность в его работах сочетается со сказочными мирами, а объекты словно вырываются из сдерживающей плоскости картины. Ранее художник работал сценографом, создавал муралы, разрабатывал постеры для кинофильмов, позже нашел себя в искусстве живописи. На сегодняшний день Паласиос провел уже более двадцати персональных выставок в галереях Испании и Европы.

Арт-объекты из серии «Тыквы» Яёи Кусамы (Yayoi Kusama, 草間 彌生)

Работы прославленной японки, возглавляющей рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц, представит галерея Е.К.АртБюро, основанная в 1992 году Еленой Куприной.

На выставки Яёи Кусамы неизменно выстраиваются гигантские очереди во всем мире. Эксцентричная и гениальная личность, сама Кусама описывает себя как «навязчивого художника». Важнейшее место в ее искусстве занимают повторы одних и тех же узоров, бесконечность перспективы, стремление слиться с окружающим миром. Образ тыквы в свое время стал для нее воплощением «альтер эго» художницы, своего рода автопортретом, что и объясняет многочисленные вариации этого объекта на картинах и в скульптурах Кусамы. Тыквы – это ее визитная карточка, они проникают глубоко в подсознание, по-настоящему будоражат восприятие и вызывают сложное чувство беспокойства.

Цены на произведения Яёи Кусамы поражают не меньше ее работ – так, полотно «Белый №28» ушло с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $7,1 млн в 2014 году.

Серия «Транскодированные фигуры» Ольги Тобрелутс

Серия «Транскодер», показанная на Венецианском биеннале в 2019 году, получила свое продолжение. В новых живописных работах «Транскодированные фигуры», представленных галереей Веры Погодиной VP Studio, проявились фигуративные контуры всем известных античных героев Антиноя и Гермеса. Их образы словно распадаются на фракталы и фрагменты, сигнализируя о конце Прекрасной Эпохи. Своим творчеством известная российская художница говорит нам о том, что мы стоим на пороге нового времени, в котором все прекрасное будет иметь строгие геометрические грани, ясные очертания и свой порядковый номер.

Более детальную информацию об участниках «АРТ МОСКВЫ» и представленных произведениях можно узнать на официальных ресурсах ярмарки: на официальном сайте, а также в социальных сетях – во ВКонтакте и в сети Telegram и на сайте СМИ АртМосковия. Следите за новостями!

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