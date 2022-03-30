«РЕВИЗОР». Спектакль возращается на сцену театра!

31 марта в 19:00, в Московском областном государственном театре юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой состоится новое рождение музыкальной комедии «РЕВИЗОР» (14+) по пьесе Николая Гоголя в постановке Александра Нестерова.

В последний день марта в МОГТЮЗе на сцену вернется спектакль, который очень любят и зрители (и это удивительно и приятно, потому что постановки по школьной программе не всегда вызывают у подростков такой восторг и повышенный интерес), и сами артисты (а это уже не удивительно, потому что с первых сцен спектакля становится понятно, что «Ревизор» в МОГТЮЗе — настоящий праздник Театра и прекрасное пространство для Игры). А Музыка и тем, и другим — в помощь. Она — проводник и направляющая спектакля.

Постановка представляет собой оригинальную версию классической комедии Николая Васильевича Гоголя. В маленьком уездном городе чиновники занимаются не только казнокрадством, но и — музыкой. По замыслу создателей спектакля, каждый представитель власти и каждый горожанин — отдельный музыкальный инструмент, издающий звуки и замолкающий по взмаху дирижерской палочки Городничего, главного поклонника домашнего музицирования. Вольется ли в народный оркестр инкогнито из Петербурга или сразу выдаст себя фальшивыми нотками? Под чью дудочку запляшут уважаемые государственные лица? И, наконец, чья партия окажется солирующей?

Премьера спектакля прошла в сентябре 2017 года, затем показы были прерваны пандемией 2020 года и событиями января 2021-го, когда в МОГТЮЗе произошел пожар, в результате которого театр потерял большую часть костюмов, декораций, музыкальное оборудование и инструменты. Для восстановления театра и спектакля «РЕВИЗОР» в том числе была проделана огромная работа. И 31 марта любимая всеми, шедшая с неизменными аншлагами постановка ждет новой встречи со зрителями.

«Детский театр должен уметь удерживать внимание юных зрителей, чтобы дети отдохнули от своих гаджетов и узнали, что есть другие, не менее увлекательные и вдохновляющие миры — театр, музыка, литература. Их внимание должно быть крепко приковано к сцене, именно поэтому у нас в МОГТЮЗе так много музыкальных, зрелищных, динамичных спектаклей. Даже если это постановки в рамках школьной программы. Именно такой — наш «Ревизор», — Нонна Гришаева.

Возрастная категория: 14+.

Продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.