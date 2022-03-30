Завершен первый этап реставрации московской усадьбы купца Масягина

Завершен первый этап реставрации деревянного сруба московской усадьбы купца Масягина – восстановлен и собран первый этаж памятника деревянного зодчества XIX века.

В реставрационных мастерских «ЭКОБАУ», расположенных в Кировской области, завершено восстановление первого этажа деревянного сруба памятника архитектуры XIX века — Главного дома городской усадьбы купца И.Я. Масягина. Планируется, что к концу июня будут восстановлены оба этажа. После полной сборки сруба, постройка будет на несколько месяцев оставлена для просушки и усадки, после чего процесс маркировки, ручной разборки, и перевозки будет проведен в обратном порядке. Главный дом городской усадьбы купца Масягина будет возвращен в Москву в начале 2023 года, а все работы планируется завершить в 2024 году.

До начала работ памятник деревянного зодчества XIX века Главный дом городской усадьбы Масягина находился в аварийном состоянии – у него отсутствовала крыша, многие деревянные элементы были утрачены, 90% всех бревен стен были поражены гнилью, а нижние венцы были разрушены на 100%.. Была опасность полного разрушения, использование объекта без комплексной реставрации было невозможно. По данным Акта историко-культурной экспертизы 2020 года утраты в целом составили 95%. Перед тем, как попасть в реставрационную мастерскую, деревянный сруб был вручную разобран специалистами-реставраторами. Каждый элемент был промаркирован и памятник в разобранном виде был вывезен к месту проведения реставрационных работ.

«Реставрация памятника деревянного зодчества по месту, к сожалению, не всегда возможна. Это обусловлено необходимостью тщательной подборки лесо-материала, восстановления утраченных элементов и внедрения их в сохраненные и отреставрированные элементы деревянного сруба. А это правильнее делать там, где есть хороший лес, где специалисты могут сделать это лучше и быстрее, без ущерба качеству.

При реставрации должны применяться технологии, схожие с технологиями периода постройки памятника для того, чтобы сохранить его историческую аутентичность. Метод переборки, при котором производится замена прогнивших бревен новыми, является единственным возможным способом спасения и восстановления подобных объектов» — рассказал генеральный директор реставрационной компании «ЭКОБАУ» Дмитрий Гулич.

«Усадьба Масягиных будет отреставрирована по историческим чертежам и фотографиям, ключевая наша задача – вернуть ей первоначальный исторический облик. Такие объекты, как особняк Масягина – это свидетели другой эпохи, которые обогащают городскую среду и балансируют современные тенденции в архитектуре, и они должны быть сохранены» — рассказала председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марина Руднева.

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