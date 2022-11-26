«ТРЕХГРОШОУ»: ПРЕМЬЕРА СКАНДАЛА С ЭЛЕМЕНТАМИ ОПЕРЫ

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации 2 декабря в Театре Мимики и Жеста состоится премьера музыкального спектакля «Трехгрошоу. Скандал с элементами оперы». В основу яркого динамичного шоу положена одна из самых известных пьес классика немецкой драматургии Бертольда Брехта.

Традиционно для театра в спектакле много танцев и выразительной пластики. При этом в оригинальной постановке режиссеров Екатерины Мигицко и Максима Тиунова будет звучать живая музыка — впервые на сцене театра вместе с актерами, играющими на жестовом языке, будут работать специально приглашенные джазовые певцы и музыканты. В спектакле будут также заняты студенты театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств — участие в постановке этой непростой пьесы станет для молодых дарований и серьезным испытанием, и хорошей школой.

«Трехгрошовая опера» ставилась сотни раз на сценах разных театров, в том числе, самых знаменитых московских, поэтому постановка ее в Театре Мимики и Жеста стала серьезным вызовом, потребовавшим немалых усилий и постановщиков, и актеров. Романтика и цинизм, любовь и корысть, юмор и сантименты, туго сплетенные в увлекательном сценическом повествовании, ждут зрителей в новом мюзикле театра. Незабываемая музыка Курта Вайля традиционно порадует меломанов.

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