Музей-заповедник «Архангельское» превратится в «Снежную мануфактуру»

С 17 декабря 2022 по 8 января 2023 выставочный зал Ботанических оранжерей Музея-заповедника «Архангельское» превратится в «Снежную мануфактуру». Переступив порог павильона, ребята окажутся в сказочном пространстве, где создадут пушистый и вкусный снег, покатаются с ледяной горки и поиграют в снежки. Интерактивная игра захватит их с первой минуты: каждый сможет следовать своим собственным маршрутом, открывая премудрости Зайцев-хранителей и историю их волшебного предприятия.

Еще при Голицыных в «Архангельском» были выстроены оранжереи, где выращивали фрукты. Но, когда имение купил Николай Борисович Юсупов, ботаническая история вышла совершенно на другой уровень. Однако со временем их разобрали. Спустя почти два века, летом 2022-го в «Архангельском» воссоздали знаменитые Ботанические оранжереи. Но теперь в них не произрастают верески и померанцы, а пространство превратилось в современный выставочный зал с кинолекторием и кафе.

Одной из семейных ценностей Юсуповых были детские праздники. Своеобразным продолжением традиции станут и новогодние представления «Снежная мануфактура» от компании Bell’Arte.

«Эта идея появилась у нас больше 10 лет назад. Все дети любят фантазировать о том, откуда берется снег и как он делается, каков он на вкус, - рассказывают соучредители агентства Диана Сарычева и Валерия Ковальзон. - Когда мы увидели пространство Ботанических оранжерей, современный выставочный павильон, то поняли, что нашли идеальное пространство для такого авторского проекта».

Так появилась «Снежная мануфактура», где производят снег. Здесь ребята могут узнать секреты его появления: воздух и веселый смех насыщают «снежные заготовки», и он превращается в пушистые снежки. Проводниками по производству станут Зайцы-основатели – их изображения будут встречаться повсюду. В ходе интерактивной экскурсии зрители смогут увидеть исторический и современный цеха снежного производства, посмотреть кукольный спектакль, скатиться с ледяной горки, провести эксперименты в снежной лаборатории и закружиться в вихре мягкого снега.

Интерактивная игра будет интересна всем детям от 3 до 11 лет. Каждый пойдет по своему маршруту и проведет время на празднике в том ритме, в котором ему захочется.

«В дни проведения «Снежной мануфактуры в Архангельском» мы подготовили насыщенную программу на территории музея, - говорит заместитель генерального директора по развитию музея-заповедника «Архангельское» Елена Григорьева. - В кинолектории Ботанических оранжерей будет возможность окунуться в детство, посетив марафон советских мультфильмов и фильмов-сказок «Морозко», «Снегурочка», «Новогодние приключения Маши и Вити» и других, а в Колоннаде пройдет Рождественский музыкальный фестиваль с участием ведущих музыкантов и актеров. В Рождество 7 января на сцене Колоннады выступит Московский Синодальный хор».

Новый год в Архангельском – это мгновения, когда родители могут провести время со своим ребенком. Обстановка «Снежной мануфактуры» настолько теплая и беззаботная, что они невольно вовлекаются в игру и сами ненадолго превращаются в детей.

Когда работа над проектом была в самом разгаре, выяснилось, что наступающий 2023 год – Год Черного Водяного кролика. Так что история с Зайцами – основателями «Снежной мануфактуры» – внезапно оказалась созвучна и Восточному календарю. После окончания представления, впрочем, сказка не закончится. Ее своеобразным продолжением станет атмосферная семейная прогулка по заснеженному парку «Архангельского».

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