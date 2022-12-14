15 декабря Объединенные выставочные залы города Тула и медиапроект ARTПатруль открывают новый сезон проекта Art Holiday! Тема выставочного проекта – внутренний ребенок.

Вера Хорошилов. Детская

Внутренний ребёнок, также Божественный ребёнок, Ребёнок внутри, Внутреннее ядро, Высшее «Я», Глубочайшее «Я», Настоящее «Я», Подлинное «Я», Реальное «Я» — понятие в популярной и аналитической психологии обозначающее грань человеческой личности, связанной с воспоминаниями о детстве и соответствующим поведением, проявляющимися во взрослой жизни. Состояние внутреннего ребенка формируется прежде всего от отношения родителей. Какие вербальные и невербальные послания ребенок от них получил, что за решения, исходя из них, принял. Впервые об этом понятии заговорили лишь в 1970-1990-е годы, однако, еще в дохристианскую эпоху художники и скульпторы не раз обращались к этой теме.

Выставочный проект «Внутренний ребенок» - это проект-исследование, который раскрывает всю многогранность нашего внутреннего я, его преемственность и идентичность. Каждый художник будет по своему работать со своим внутренним ребенком. Попробуйте и вы узнать его получше!

Проект ART Holiday – ежегодный выставочный проект, который проходит в городе Тула. В рамках него художники из разных городов России обмениваются опытом и знакомят друг друга с различными художественными практиками. В этом году впервые география проекта вышла за рамки Москвы и Тулы, участники из Рязани, Нижнего Новгорода и других городов объединятся вместе под одной крышей. Совместная работа кураторов раскрывает все многообразие художественных техник и медиумов в мире современного искусства, разных школ и художественных практик.

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