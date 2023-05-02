Треки победителей проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» звучат в столичных парках

Авторские треки победителей 15-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» уже звучат в крупнейших парках Москвы, а также за ее пределами – в парке «Гидростроитель» города Волжского. На протяжении летнего сезона каждый желающий сможет услышать 53 композиции победителей.

В январе этого года был открыт прием заявок в музыкальный проект Московского продюсерского центра «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Заявки на участие в проекте прислали исполнители из 137 городов 9 стран, среди которых Россия, Финляндия, Германия, Израиль, Грузия, ОАЭ и другие страны. Лучшие треки были отобраны на финальных прослушиваниях ведущими экспертами музыкальной индустрии. Главными критериями отбора треков победителей были исполнительское мастерство, актуальность музыкальной композиции в парковых пространствах и качество записи.

Так, из более чем 1300 заявок победителями стали 53 авторские композиции в жанрах поп, инди, фолк, соул, неоклассика, поп-рок, которые порадуют посетителей парков этим летом и дадут им возможность открыть для себя новых исполнителей. Ознакомиться с ними можно, перейдя по ссылке. Местами трансляции треков выступают крупнейшие парки Москвы и не только, среди которых:

Парк «Сокольники»;

Измайловский парк;

Сад «Эрмитаж»;

Парк «Фили»;

Парк «Красная Пресня»;

Парк «Ходынское Поле»;

Перовский парк;

Лианозовский парк;

Парк «Ангарские пруды»;

Усадьба Воронцово;

Бабушкинский парк;

Парк «Новослободский»;

Парк «Гидростроитель» (г. Волжский).

Жители и гости столицы смогут не только послушать треки победителей проекта во время прогулки, но и зашазамить их. Для молодых артистов это возможность найти нового слушателя, поскольку проходимость столичных парков высокая, а аудитория разноформатная.

«На протяжении семи лет творчество молодых артистов становится более узнаваемым для широкой аудитории слушателей благодаря проекту «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Каждый год мы ищем новые интересные площадки, в которые гармонично впишется трансляция треков победителей. Но авторские композиции артистов традиционно звучат не только в крупнейших парках – их можно найти в тематическом плейлисте на сервисе «Яндекс Музыка» и во ВКонтакте, что дополнительно расширяет круг слушателей каждого музыканта», — рассказал Андрей Петров, директор Московского продюсерского центра.

Слушайте треки победителей проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» на протяжении летнего сезона в главных парках Москвы и не только!

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