Премьера на ТВЦ: «Живая струна» шансона

Какая песня русского шансона напоминает космонавтам о доме во время полета? Правда ли, что истоки шансона в нашей стране – русские былины? Как трансформировался жанр, и какие песни сегодня попадают под его определение?

Об этом и многом другом – в новом музыкальном проекте канала ТВ Центр «Живая струна», премьера которого пройдет в это воскресенье, 7 мая. Ведущие – Элеонора Филина и Сергей Войтенко. Гости первого выпуска - Вика Цыганова, Игорь Саруханов, Денис Майданов, Сергей Куприк и Александр Круг. Они не только исполнят свои хиты, но и расскажут истории, связанные с ними.

Игорь Саруханов исполнил несколько композиций, среди которых - бессмертный хит «Скрипка-лиса». Певец вспомнил историю названия песни и о том, что она могла бы и не стать столь популярной, если бы он послушал своих коллег, уверенных, что песню не возьму т на радио из-за того, что она – медленная… Денис Майданов признался, что написал песню «Вечная любовь» в 25 лет прямо в маршрутке, по дороге на работу, и что она посвящена не конкретной женщине, а лишь мечте о такой великой любви. А Сергей Куприк огорошил признанием, что первые пару лет исполнения композиции «Белый лебедь» не понимал, о чем эта песня, и что ее истинный смысл открылся ему спустя пару лет…

Вика Цыганова – одна из самых известных исполнительниц в жанре шансон. Она исполнила такие хиты, как «Русское поле», «Любовь и смерть» и «Приходите в мой дом». В связи с последней певицу ждал настоящий сюрприз – видеопослание от космонавта, Героя России Олега Артемьева. Олег рассказал, что музыка с ним всегда – и дома, и в космосе, и что «Приходите в мой дом» часто напоминала космонавтам о доме и родных, когда те были в открытом космосе.

Так что же такое шансон, и какие песни можно отнести к этому жанру? Это – главный вопрос программы, ответ на который ведущие будут искать вместе с исполнителями и музыкальными экспертами – певцом Игорем Слуцким и журналистом Алексеем Остудиным.

- Шансон – это музыка для души, это всегда конкретные истории и очень красивые мелодии, - говорит Элеонора Филина. – В переводе с французского «шансон» означает «песня». И зародился он еще в 15 веке - тогда в России были свои «шансонье» - скоморохи-гусляры. Но только в 20м веке в 90е годы пришло именно название «шансон», он стал отдельным музыкальным направлением.

Все присутствующие сошлись на том, что жанр шансона – это народные песни, запавшие в душу, простые и человеческие. Те, которые можно петь просто сидя за столом. Это песни о людях – те, про которые человек может сказать: «Это про меня!». Песни, где есть истина, душа и простота подачи.

- Артисты шансона настолько народные, что они где-то на стыке жанров. И сам жанр шансон очень сильно мутировал в России за последние 25 лет, он стал шире, чем был в начале 90-х, когда его использовали, чтобы дать название «блатной» музыке, - рассказывает Денис Майданов. – Если говорить об истоках, то русские былины вполне можно назвать таковыми. Ребята с гуслями, вокруг которых собираются люди, и они поют о чем-то важном, о природе, родине…

- Обобщая, можно сказать, что шансон всегда оставался понятным для людей, и основная черта жанра – актуальность, своевременность, демократичность и понятность, - подытожил Сергей Войтенко.

Премьера «Живой струны» состоится в воскресенье, 7 мая, в 22.20 на канале ТВ Центр.

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