Музыкально-литературный вечер проекта «Культурные Среды» в MODUS Hall прошел в особенный день

«Культурные Среды» Марии Тарасевич и Амарии – не день недели, это – погружение в культурные пространства разных эпох и направлений. И в этот раз проект пригласил гостей в изысканное музыкально-литературное путешествие с исследованием вторника, дня во многом нестандартного.

Мария Тарасевич, Алексей Бакашин, АМАРИЯ

Вторник - мужской день, его планетарным покровителем считается Марс. Вторник славен тем, что по статистике в этот день рождается больше людей, чем в другие дни недели.

25 апреля родилась одна из величайших джазовых вокалисток в истории музыки, «Первая леди джаза» - Элла Фицджеральд.

Сергей Головня, ASET, АМАРИЯ

Музыкальное «Посвящение прекрасной Элле» прозвучало в исполнении известных, невероятно талантливых музыкантов, специальных гостей проекта «Культурные Среды»: саксофониста, композитора, бэнд-лидера Сергея Головни и великолепной певицы, автора песен - ASET. Их новая совместная программа «Love & Peace» в сопровождении Анатолия Корчагина - клавиши, Максима Гвоздева - бас, Павла Тимофеева - ударные - прошла на едином дыхании, подарив собравшимся многие минуты наслаждения прекрасной музыкой. Патрон и соведущий этого вечера - московский поэт-интеллектуал Алексей Бакашин – автор трех сборников поэзии и полутора сотен песен представил фрагмент музыкально-поэтической программы авторского проекта БАКАШИН в сопровождении мультиинструменталиста, композитора, выпускника Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова маэстро Петра Акимова (виолончель) и лауреата международных конкурсов, композитора и аранжировщика, выпускника РАМ им. Гнесиных Глеба Ласкина (гитара).

Глеб Ласкин, Алексей Бакашин, Петр Акимов

Ирина Лазаренко, Елена Безсудова

В творчестве Алексея Бакашина сочетаются классические формы, новояз и технический сленг, размышления о вере, любви и Родине, многослойная ирония и пронзительная лирика. Специальное поэтическое посвящение вторнику было написано Алексеем Бакашиным для этого особенного вечера «Культурных Сред». Проникновенное, полное надежды и любви выступление Алексея не оставило в зале равнодушных.

Марина Кисс

Роман Громов

Мария Ксенжук

Традиционная интеллектуальная викторина прошла по теме «Цветные вторники». В поисках правильных ответов гостям было предложено изучить «черные», «синие» и «белые» вторники. С задачей на отлично справились Марина Кисс, Роман Громов и Мария Ксенжук.

Алла Комиссарова, АМАРИЯ, Алексей Бакашин

Викторина прошла под светом «Зелёной лампы» - литературное агентство Елены Безсудовой и Ирины Лазаренко поддержало ее проведение, представив гостям свой новый проект - возможность создания собственной книги при их профессиональной помощи. Это чудесное предложение к сотворчеству действительно может открыть новые литературные имена.

Призерам викторины вручили прекрасные эксклюзивные творения шоколадного ателье Аллы Комиссаровой La Princesse Choco, сертификаты на бесплатные уроки танца из большого перечня стилей от Академии танцев «Небо» и поэтические сборники с личным адресным автографом от патрона вечера Алексея Бакашина.

Фото – Анастасия РЕПИНА

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