Три новых детективных истории от Виктории Платовой на ТВЦ

10, 11 и 12 октября будут показаны мини-сериалы по произведениям писательницы — «Забытый ангел», «Репейник» и «Танго для одной». Автором сценариев во всех картинах стала сама Виктория.

В понедельник состоится премьера «Забытого ангела». В главных ролях — Вероника Пляшкевич и Дмитрий Пчела. Вероника сыграет Ольгу, проигравшую в судах богатому мужу право видеться с дочерью и воспитывать ее. Она похищает девочку и прячется с ней в провинции, но незнакомое место оказывается удивительным образом связанным с прошлым Ольги и хранит страшные тайны, о которых она даже не подозревала…

— Сначала зритель столкнется с Ольгой как с совершенно раздавленной женщиной, оказавшейся в непростой ситуации — слабой, беспомощной. Она привлекла меня тем, что в подобных критических ситуациях человек сам не подозревает, на что он способен, и откуда-то берутся те самые волшебные силы, чтобы противостоять злу и сражаться с ним всеми возможными способами. И Ольга как раз из числа таких женщин. Она, не задумываясь, делает какие-то совершенно безумные поступки, не прогнозируя последствия. Она сражается за свою дочь нестандартными способами. И она сделает все, чтобы ее дочь была с ней и была счастлива. Параллельно с этим она оказывается втянута в какие-то страшные дела, оказывается орудием ужасных дел…, — рассказывает актриса.

Герой Дмитрия не такой однозначный, как персонаж Вероники…

— Герман очень сложный персонаж, не однозначный, появившийся в жизни главной героини из ниоткуда, — говорит актер. — Он очень замкнут, не разговорчив, помогает главной героине, и поначалу мы совсем не понимаем, какие цели он преследует. В прошлом он следователь, сейчас работает в частном детективном агентстве. Сильный, волевой человек, которого ждет к финалу фильма очень большая внутренняя трансформация.

Оба актера отмечают, что в сериале, помимо детективного сюжета, есть место и мистике, что только придает остроту сюжету.

Интересные факты:

Ранее на ТВЦ была показана 21 экранизация по произведениям Платовой.

Вероника Пляшкевич уже снималась в экранизациях Платовой – ее можно увидеть в мини-сериале «Дверь в прошлое».

Во вторник, 11-го октября, зритель сможет увидеть мини-сериал «Репейник». В главной роли Дмитрий Исаев. Его герой — Константин Ангел, в прошлом успешный адвокат, из тех, что называют адвокатами дьявола – работал он много и только за большие деньги, вытаскивая со скамейки подсудимых и виновных… Личная трагедия, когда он потерял жену и детей, заставила его поменять образ жизни, и он оказался в «Репейнике» – питомнике растений, где ведет тихий и аскетичный образ жизни. И здесь же он найдет новый смысл жизни, настоящих друзей, и вновь вернется к адвокатской практике, только теперь будет защищать тех, кто обречен и кому не по карману услуги адвоката.

В среду будет представлена картина «Танго для одной». В главной роли — Дарья Пармененкова. Она сыграет сразу двух героинь – двух абсолютно разных по характеру, целям и взглядам на жизнь сестер-близняшек.

— Это история о выборе, о любви, предательстве и надежде. Она начинается с одной скромной девушки Саши, работающей в архиве. Потом мы узнаем, что у нее была сестра-близнец по имени Элина, которая погибла, и жизнь Саши меняется, — делится актриса. — Девушке, у которой единственной отдушиной было танцевать танго и помогать старикам, приходится разгадать тайну гибели сестры. И, как в танго смешивается масса чувств и эмоций, так и героине придется пройти путь, где смешивается и жизнь, и смерть, и любовь, и страх…

Интересные факты:

Для Дарьи Пармененковой это первый опыт, где она играет сразу две роли в одном фильме. Иногда актрисе приходилось по несколько раз за съемочную смену полностью переделывать макияж, прическу, менять костюмы, чтобы перевоплощаться между сценами.

Для съемок Дарье вместе с партнером пришлось в сжатые сроки освоить танго.

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