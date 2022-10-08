Ирина Шевчук: «Я буду очень рада видеть еще больше замечательных фильмов, над которыми работают молодые региональные кинематографисты»

Недавно завершившийся фестиваль «Киношок» освоил новые кинотерритории Монголии, Ирана и Сибири, поразив жюри и зрителей триумфальным успехом дебютантов-участников. Главный приз фестиваля «Золотая Лоза», приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую (Церенболд Цегмид) и женскую роли (Тангад Борхуу) достались фильму монгольского режиссёра Жамъянсүрэна Жанчивдоржа «Кукушка». Заслуженная артистка РФ, идейный вдохновитель, организатор, бессменный участник и вице-президент открытого фестиваля «Киношок» Ирина Шевчук в эксклюзивном интервью для Евразийского международного мультимедиа центра оценила киноработы дебютантов и поделилась своими впечатлениями по завершении работы над фестивалем сезона 2022 года.

«Я считаю, что в кино может работать человек, который не стремится к первенству, успеху, не тешит своих амбиций, а просто очень это любит и очень в это погружён. В этой связи мне очень приятно, что появляются новые молодые имена. Если говорить о нашем кинематографе, то старшее поколение, особенно если брать выдающихся, практически всё ушло. Осталось среднее поколение, среди них есть яркие имена, но мы же не можем на этом остановиться» − заявила Ирина Шевчук.

«Причина того, что сейчас в лидерах регионы в том, что они долгое время не имели достаточной поддержки и финансирования, но сейчас ситуация меняется. Условно говоря, не одной Москвой и Петербургом должны гордиться. Как вы понимаете и в других регионах и краях живут талантливые люди, в Сибири, к примеру, Саша Кузовков, представивший в этом году короткометражку «Новая мама». Есть еще и Кубань, где каждый второй человек рождён талантливым. Я просто знаю, что в этом регионе идёт поддержка кино, туда приезжают снимать из столиц, но в то же время, там пытаются вырастить своих талантов, которые потом тоже будут участвовать на фестивалях» − отметила вице-президент открытого фестиваля «Киношок» в эксклюзивном интервью для Евразийского международного мультимедиа центра.

«Программу фестиваля отбирают достаточно долго. Сейчас мы закончили фестиваль, немного выдохнем, и наши кураторы снова начнут отбирать и отсматривать кино через различные базы. И я буду очень рада видеть еще больше замечательных фильмов, над которыми работают молодые региональные кинематографисты» − рассказала Ирина Шевчук.

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