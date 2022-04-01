«Царь зверей. Возвращение Симбы»: премьера телеканала «Живая Планета» на фестивале «Первозданная Россия»

2 апреля 2022 года, в субботу, на фестивале «Первозданная Россия» пройдет День Живой Планеты. В Кинозале будут показаны фильмы таких циклов телеканала как «Тайные механизмы природы», «Недетские вопросы о природе с Александром Хабургаевым», «Царство грибов», «Дикая ягода», «Ядовитые твари и где они обитают» и недавняя премьера – «Планета цветов». Представят циклы их ведущие: Илья Долгов, Дмитрий Тихомиров, Олег Шумаков, а также главный редактор телеканала Мария Моргун.

Документальный фильм про спасенного львенка станет главным событием Дня Живой Планеты на IX Общероссийском фестивале природы Первозданная Россия.

«Для нашего канала это уже добрая традиция и всегда честь — участвовать в фестивале «Первозданная Россия». Мы снимаем уникальную красоту нашей природы и с удовольствием делимся фильмами и программами «Живой Планеты» с аудиторией фестиваля. В этом году специально для показа на этой площадке приберегли большую премьеру: «Царь зверей. Возвращение Симбы». Могу обещать, зрителя ждёт много эмоций», – главный редактор телеканала «Живая Планета» Мария Моргун.

Премьера, которая состоится на Главной сцене фестиваля – трогательный фильм «Царь зверей. Возвращение Симбы», пронзительная история о спасении молодого льва, в судьбу которого вмешался человек. Его использовали как живую игрушку на фотосессиях, пичкали транквилизаторами, чтобы сломить волю, ломали лапы, чтобы сделать покорным. Но затем случилось чудо: Симба был освобожден. И у него появилась возможность вернуться на землю предков — в Африку…

«Это фильм про львёнка, которого назвали Симбой. В честь главного персонажа всем известного мультфильма. Львёнок #18, умирающий в холодном подвале, был назван Симбой не просто так. Это было обещанием того, что он выживет, что он сможет, как и персонаж мультфильма, ступить на землю танзанийской саванны, вдохнуть ароматы Африки и отвоевать своё место под солнцем. Имя львёнку дала девушка, влюбившаяся в него с первого взгляда. И показавшая всему миру, что любые глубокие раны могут быть излечены любовью! Мне кажется, что историю Симбы важно узнать каждому человеку! Потому что она пробуждает любовь, способную творить чудеса… Делая этот фильм, увидев Симбу, я испытала это преображение на себе! Уверена, что история этого львёнка, даже через экран, затронет душу каждого зрителя!», — рассказывает автор проекта Александра Боровикова

Сможет ли лев, родившийся в России, добраться на родину предков, в Танзанию? Счастливый ли конец у этой драматичной истории? Как одни люди скверно обращались с животным, и как много добрых людей подключилось к его спасению и окружили заботой, – об этом новый фильм телеканала «Живая Планета», который можно не только посмотреть на специальном показе 2 апреля, но и задать вопросы его создателям после просмотра.

Начало в 12:00.

Где? Москва, ​Крымский вал, д. 10, Кинозал.

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