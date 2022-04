Фонд поддержки и развития современного искусства MaxArt представит итоговую выставку художников первого сезона резиденции rhIZOme

C 9 по 10 апреля в Москве, Фонд поддержки и развития современного искусства MaxArt завершает первый сезон резиденции rhIZOme итоговой выставкой. В течение 5 месяцев художники, ставшие финалистами экспертного отбора, реализовывали проекты. Резиденция сопровождалась лекциями об искусстве и философии, мастер-классами, а также коллективными занятиями с психологами. Итоговая выставка объединит следующие проекты:

Светлана Бахарева, «Ритуал Олицетворение»;

Светлана Бахарева, Кирилл Манчунский «I can make your private lounge like this»;

Катерина Лукина, «Кабинет второй “черный сухой хлеб”»;

Кирилл Манчунский, «Ну такое, да».

Светлана Бахарева размышляет над ритуальностью и сравнивает стремление современного человека обратиться ко вселенной, посредством прохождения «марафонов желаний» и других популярных в интернете практик, с языческими ритуалами наших предков. В ходе работы над заявленным проектом, Светлана также объединилась с другим резидентом – Кириллом Манчунским. Вместе они создали работу, ставшую продолжением серии «I can make your private lounge like this», в которой художница пишет фантазийные комнаты, помещая в них свои живописные работы.

Катерина Лукина работает с темой превращения. Она рассматривает выпечку хлеба, как обряд. Проект «Кабинет второй “черный сухой хлеб”» про выпечку хлеба, как метафору построения нового тела с даром тонкого зрения.

Кирилл Манчунский работает с шерстью, тканью и вышивкой, как ручной, так и машинной. На итоговой выставке он представит проект «Ну такое, да».

Выставка будет доступна к посещению 9 и 10 апреля в пространстве резиденции. Зритель будет иметь возможность не только посмотреть проекты резидентов, но и пообщаться с художниками лично. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Где? Москва, ул. Часовая, д. 24 (4 этаж).

Фонд поддержки и развития современного искусства MaxArt основан в 2021 году. Основные программы фонда: арт-резиденции и гранты для российских художников, организация site-specific выставок с участием как начинающих, так и известных художников. Подобные проекты ориентированы под нестандартное место экспонирования и позволяют выйти за пределы белого музейного пространства, что рождает совершенно иной опыт взаимодействия зрителя с искусством. MaxArt – молодая культурная институция, которая предлагает индивидуальный подход к работе с художниками и коллекционерами. MaxArt – это концентрация творческой энергии, умноженная на экспертизу и профессионализм команды фонда.

rhIZOme – пространство для работы и взаимодействия для художников из Москвы и других российских городов. Пространство резиденции площадью 190 кв.м. с высокими потолками, естественным светом, отдельными мастерскими и общей гостиной, и кухней — идеальное место для работы. 5 мастерских, 4 из которых предназначены для художников из Москвы и 1 мастерская с возможностью проживания в резиденции, оборудованной санузлом и кухней. Все мастерские предоставляются сроком на 5 месяцев.

Цель резиденции – создать место концентрации творческой энергии, бурлящее потоком смыслов и интерпретаций и пространство свободы для эксперимента. Резиденция продолжает программу фонда MaxArt, направленную на поддержку и развитие современного искусства в России.

