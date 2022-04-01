ИД «Коммерсантъ» приглашает на конференцию «Beauty Revolution 2022»

ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в конференции «Beauty Revolution 2022», которая состоится 20 апреля 2022 года в Москве.

ИД «Коммерсантъ» дарит уникальный шанс окунуться в мир светских бесед на тему красоты. Наши эксперты расскажут, как сохранить свое физическое и психическое здоровье в ситуации сильнейшего стресса и предложат инструменты, которые каждый из нас может использовать сегодня — полезные книги, медитации, психотерапевтические практики, процедуры — всё, что помогает сохранить равновесие. Спикеры также поделятся опытом и актуальными трендами 2022 года, отраслевыми ноу-хау в основных областях косметики и ухода, расскажут о ситуации на рынке в новых реалиях. Вы окунетесь в камерную атмосферу закрытого клуба, которая позволит вам обрести новые знания и знакомства.

Если революция, то только красоты!

Вопросы для обсуждения:

Тренды 2022 года: естественность, манифесты, ментальное здоровье;

Психология и ценность. Как сохранить себя, свое физическое и психическое здоровье в ситуации сильнейшего стресса?

Особенности моделирования бизнес – процессов в нынешних реалиях. Ситуация на российском рынке;

Имидж. Красота как составляющая персонального бренда;

Модные тенденции: уход, макияж, прическа, маникюр. Косметические ноу-хау;

Красота как следствие здорового и активного образа жизни. Эффективные программы тренировок;

Детокс – меню, витамины. Комплексное очищение организма для полной «перезагрузки»;

Новинки косметологии и эстетической медицины. Какие препараты ушли с российского рынка? Поиск аналогов;

Здоровье и долголетие, научный подход к красоте. Наиболее перспективные технологические решения;

Велнес-индустрия. Салоны красоты, SPA- и wellness-центры как пункты санаторно-курортного лечения в нынешних реалиях.

Подробнее по ссылке.

Сбор гостей — 17.00 — 17.30.

Дресс-код: Cocktail.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.