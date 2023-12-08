Центру дизайна Artplay 20 лет!

В этом году Центр дизайна Artplay отмечает 20-летие. За эти годы креативный кластер превратился из локального сообщества творческих партнеров в одно из самых модных и посещаемых пространств города, собравшее на своей территории масштабную коллекцию объектов современного искусства. На сегодняшний день Artplay - это единственный публично анонсированный в России бесплатный музей стрит- и паблик-арта под открытым небом.

«Стратегия и коммерциализация стрит-арта связаны с большим количеством нанесений и удалений работ. Получается, что мы быстро получаем работы, но также скоро их теряем. А вместе с ними и историю творчества. Когда мы подошли к двадцатому юбилею, стало ясно, что необходимо фиксировать все, что происходит с нами в настоящем. Так на самом деле и создаются коллекции, так и создаются музеи, культурное наследие. Мы постарались сохранить какие-то артефакты и при этом быть пилотной площадкой для очень молодого искусства», - добавила креативный директор Artplay Яша Мохначева-Яворская.