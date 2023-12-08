Программа «Мой герой» канала ТВ Центр получила премию ТЭФИ

Выпуск «Моего героя» с актером Виктором Сухоруковым был признан лучшим в номинации «Дневное развлекательное ток-шоу».

Награду из рук Игоря Крутого получила ведущая - писательница Татьяна Устинова. Стать победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ для нее – двойная радость и гордость, ведь она не только ведущая «Моего героя», но и автор программы. Она словно пишет книгу о своём собеседнике – один на один, обращая внимание на скрытые факты, раскрывая не известные ранее моменты… Каждая встреча с гостем – это очень глубокий, личный, искренний и душевный разговор. Ее герои раскрываются для зрителей и поклонников их творчества с совершенно иных сторон. Каждое интервью – уникально и неповторимо. Программа выходит в эфир ТВЦ с 2015 года, и данная награда – свидетельство того, что подобный формат передач близок зрителю, любим, и будет актуальным в любые времена.

По словам Татьяны Устиновой, она тщательно готовится к каждому выпуску.

- Это очень серьезная подготовка. И не только моя, но и всей команды, с которой мы уже давно стали как семья, - говорит Татьяна. – Я изучаю все о своих героях, я должна быть готова ко всему. И, если, например, гость - Валерий Газзаев, а я ничего не понимаю в футболе, то я покупаю книжку, которую он написал и читаю ее, потому что я должна понять не то, как в футболе проходит тренировка, а что это за мир в целом. Если приходит Алла Демидова, к примеру, я читаю ее книжку и иду на ее последний спектакль…

Гости программы – актеры, артисты, музыканты, спортсмены, легендарные врачи и даже космонавты. Раскрывая закулисную часть жизни передачи, Устинова признается, что только ради летчика – космонавта Алексея Леонова они нарушили внутреннее негласное правило. «У нас запрещено брать автографы и фотографироваться с гостями. Но когда пришел Алексей Архипович, к нему все выстроились за автографами. Это был очень знаковый гость для нас, особенный. Бывают гости, которые вызывают особое волнение - например, мне очень запомнились встречи с Юрием Соломиным, Василием Лановым, Марком Захаровым. Но когда приходят такие герои, становится страшно, потому что я понимаю, что человек дал в своей жизни сотни интервью, и его никакими вопросами уже не удивишь... За 8 лет у нас побывало множество героев, многие – не по одному разу, и каждая из этих встреч – чудесна и неповторима!».