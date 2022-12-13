Цивилизация нуждается в расшифровке: в Президентской академии прошла конференция «Тайные смыслы и шифры в культуре»

7-9 декабря 2022 года в Президентской академии состоялась международная междисциплинарная конференция «Тайные смыслы и шифры в культуре», организованная отделением продюсирования и культурной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. Дискуссия объединила ведущих современных литературоведов, культурологов, лингвистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, США и Италии.

Участников и гостей конференции приветствовал и.о. директора ИГСУ РАНХиГС Руслан Корчагин, отметивший, что рамки предстоящей дискуссии шире заданной тематики: «Культура помогает выстраивать стратегии реагирования на цивилизационные вызовы современного мира. В условиях сложных вызовов времени сегодня идет поиск смыслов, расшифровка понятия «духовное развитие». Для Академии это особенно важно, поскольку формирование системы культурных кодов – это часть образовательного процесса».

Магистральными темами конференции стали понимание, интерпретация и взаимодействие различных языков культуры и искусства.

Преемственности литературной традиции и диалогу с ней были посвящены доклады Артёма Скворцова, через анализ неочевидных аллюзий выявившего глубинный смысл двух стихотворений О. Чухонцева и С. Гандлевского, Рината Бакирова, проследившего трансформации мотивного комплекса восхождения на гору в поэзии XVIII века, Александра Жолковского, убедительно высветившего мистический сюжет откровения в раннем стихотворении Е. Евтушенко, Лады Пановой, проанализировавшей амбициозный литературный и жизнетворческий проект В. Брюсова, Павла Суркова, представившего на обсуждение оригинальную гипотезу циклического развития русской литературы на примере ряда системообразующих текстов, и Алексея Саломатина, указавшего ряд не отмечавшихся ранее интертекстуальных перекличек в «Евгении Онегине» и предложившего новые трактовки хрестоматийных эпизодов романа в стихах, позволяющие дополнить или скорректировать их устоявшиеся интерпретации.

Доклад Анны Жучковой был посвящен поиску оптики, необходимой для прочтения текстов новейшей русской литературы метамодернизма. Отражение различных философских концепций в живописи раннего Нового Времени на обширном иллюстративном материале продемонстрировали Александр Иваницкий и Анна Галочкина.

Виктор Куллэ с опорой на собственный переводческий опыт представил концепцию поэтического перевода как реконструкции авторского замысла, а Светлана Волошина в докладе о русских прозаических переводах XIX века осветила ряд переводческих вольностей, порою приводивших к искажению смысла.

Взаимодействию различных языков искусства на примере радиопьесы И. Бахман «Цикады» был посвящён доклад Киры Мясниковой, Альфред Шакиров рассмотрел поликодовость современных медиатекстов и манипулятивные стратегии, в них применяющиеся, а Юлия Гуманова представила собранные ей короткие интервью итальянцев о саграх, традиционных гастрономических праздниках Италии, историческом и патриотическом феномене, способствующем коммуникации между различными социальными группами.

В рамках конференции прошла студенческая секция, на которой выступили с докладами учащиеся РАНХиГС, РГГУ и Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В докладах были рассмотрены мифологический пласт музыкальной комедии И.Пырьева «Свинарка и пастух», жанровая поливалентность фильма Ю.Окерлунда «Lords of Chaos», аллюзии в компьютерных играх, особенности режиссёрской интерпретации Й.Рёзинга рассказа Ф. Кафки «Превращение», отражение событий русской истории в «Саге об Эймунде», речевые маски в текстах русского рока, механизмы генерирования и распространения фейков и слухов, а также психологические эксперименты и методы управления индивидом и группой.

Авторы идеи и руководители конференции – мастер курса «Экспертная журналистика, критика и обозрение» ИГСУ, литературовед, критик и переводчик Алексей Саломатин и мастер курса «Продюсирование и культурная политика» ИГСУ РАНХиГС, культуролог и продюсер Павел Сурков – отметили важность подобного рода междисциплинарных научных встреч.

«Одна из важнейших задач культурной политики – формирование продуктивной культурной среды, – отметил Алексей Саломатин. – Ведь культура – это мы. Никакими директивами нельзя обязать людей любить только хорошие книги и фильмы или создавать исключительно шедевры. Но можно создать условия, в которых люди с большей вероятностью предпочтут подлинное искусство блестящей безделушке. Более того, культуру, в отличие от достижений науки или техники, нельзя просто импортировать, её можно лишь вырастить на почве национальной традиции. Это ни в коем случае не означает закрытости. Напротив – культура невозможна без диалога, ведущего к взаимному обогащению сторон. Несмотря на все сложности, научный диалог и взаимодействие культур не должны прерываться».

«Культура складывается из нашего отношения к наследию, нашей рефлексии этого наследия и деятельности, которая вытекает из этой рефлексии. А деятельность всегда направлена на построение будущего, – заключил Павел Сурков. – Слышать и понимать других людей, значит понять их ожидания от культурного пространства. Сегодняшняя конференция – это разговор об инструментах понимания и взаимодействия, диалог представителей разных профессий и научных школ, применяющих различные коммуникативные инструменты. Там, где есть проблематизация, где есть коммуникация и есть интенция к деятельности – там есть место решению актуальных вопросов современного мира».

В завершении конференции участники выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с РАНХиГС и единодушно поддержали предложение сделать мероприятие ежегодным.

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