Музыка тувинского композитора вышла на фирме «Мелодия»

12 декабря на лейбле «Мелодия» состоялся релиз записей произведений тувинского композитора Владимира Токи. Впервые в истории современной России тувинская симфоническая музыка издана на главных стриминговых площадках страны.

Сочинения композитора были записаны в июле 2022 на базе Красноярской краевой филармонии в рамках проекта «Музыкальное наследие “Енисейская акварель Владимира Тока”» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программу исполнил Красноярский академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Михаила Мосенкова. В неё вошли шесть произведений композитора: симфония №2 «Таёжная», концерт для скрипки с оркестром №2, хореографическая сюита «Молодёжная», концертный вальс, романс «Дуруяа», ноктюрн для гобоя, фортепиано и струнного оркестра

В записи приняли участие солисты – лауреаты международных конкурсов Леонид Железный (скрипка), Карина Ховалыг (сопрано) и Алексей Балашов (кларнет). Звукорежиссером выступил Алексей Барашкин – специалист Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

«Наша задача – стать проводниками в мир тувинской симфонической музыки для самой широкой аудитории. Уверен, что эта запись – лишь первый шаг к переосмыслению всего музыкального академического наследия этого уникального региона Енисейской Сибири», – подчеркнул генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Живое исполнение произведений состоялось на первых гастролях Красноярского академического симфонического оркестра в Республику Тыва 22 сентября на сцене Национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола г. Кызыла.

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