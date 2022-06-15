ТУЛА: Музей МХАТ представил выставку «Станиславский: рождение легенды» в культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.»

Константину Сергеевичу Станиславскому, как и Владимиру Немировичу-Данченко, мы обязаны рождением Московского художественного театра. Однако его созданию предшествовали домашние театры, кружки, что были характерны для семейств купеческого рода. Так случилось и с семьей Алексеевых (настоящая фамилия основателя Московского Художественного театра).

С детства его увлекало и интересовало творчество. Увлечения Константина Алексеева касались и цирка, и балета, и кукольного театра, и оперы. Затем пришло время «частных домашних театров». «Алексеевскому кружку» было отмерено 10 лет, за эти годы было сыграно около десятка спектаклей, всюду Константин Алексеев был и актером, и режиссером, и вдохновителем.

В 1888 году будущий известный режиссер на собственные средства (к тому времени известный фабрикант) создал Общество искусства и литературы наряду с актером и режиссером Александром Федотовым, художником Федором Соллогубом, оперным певцом и педагогом Федором Комиссаржевским – отцом актрисы Веры Комиссаржевской. В Обществе за 10 лет было поставлено шестнадцать спектаклей, среди которых были «Отелло», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, «Потонувший колокол» Герхарда Гауптмана. В 1889 году состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь», на котором Станиславский встретил свою будущую супругу Марию Лилину.

Мысль о создании профессионального театра так и не покинула Константина Сергеевича Станиславского – июль 1897 года стал знаковым для режиссера – в ресторане «Славянский базар» произошла знаменитая встреча с Владимиром Немировичем-Данченко, в октябре этого же года состоялась премьера спектакля «Царь Фёдор Иоаннович». На выставке представлен макет к спектаклю работы сценографа и художника Виктора Симова. 51 постановка в Московском Художественном театре – в творческой биографии Симова. Выставка «Станиславский: рождение легенды» знакомит посетителя как с фотографическим материалом, бутафорией, афишами, костюмами, так и живописным – хороши портреты семьи Станиславских.

Выставка завершит работу 31 августа 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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