Летний марафон короткого метра «Moscow Shorts ISFF» стартует совсем скоро!

Международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts пройдет с 22 по 24 июня в кинотеатре «Москино Космос».

Зрителей ждут 15 коротких метров из Европы, Израиля, Ирана, Казахстана и России. У них будет возможность узнать, на что пойдет доставщица пиццы, чтобы стать известным диджеем (Влада едет в Лондон), посмотреть историю мальчика о лете, рассказанную при помощи букв алфавита («А» как «Аквамарин»), понаблюдать за тем, как экзорцистка будет изгонять демонов из головы старика, потерявшего память (Пробуждение насекомых), понять, что общего между GPS-плаванием и микрохирургией (Там, где наш дом) и даже увидеть, как в недалеком будущем родители покупают ребенка в магазине (Ребенок премиум-класса).

Эти и другие игровые, анимационные, документальные и экспериментальные фильмы из разных стран можно будет обсудить с киноведом Ламарой Карчава. За волшебную музыкальную атмосферу будет отвечать композитор Андрей Злобин.

Следующие показы фестиваля пройдут только в сентябре, поэтому не упустите возможность насладиться лучшими короткометражными картинами со всего мира на летнем марафоне Moscow Shorts.

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте фестиваля Moscow Shorts и на сайте Москино.

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