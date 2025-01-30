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Турецкая кинокомпания Tumtrak Film заявила о разработке адаптации российского сериала «Почка»

editor
By editor
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почка
Источник: kino-teatr.ru

Турецкая кинокомпания Tumtrak Film совместно с российскими партнерами приступает к съемкам адаптации популярного российского комедийно-драматического сериала «Почка». Главную роль в проекте исполнит известная турецкая актриса Ханде Эрчел.

Мирием работает в Министерстве окружающей среды и градостроительства, где каждый день сталкивается с бюрократией и коррупцией. Она привыкла решать все вопросы с помощью связей и денег, не задумываясь о последствиях своих действий. Однако все меняется, когда она узнает о своей болезни. Теперь ей нужна пересадка почки, и она вынуждена искать донора среди своих родственников и друзей.
Но проблема в том, что никто из них не хочет ей помочь. Все они заняты своими делами и не хотят тратить время на спасение Мирием. Тогда она решает изменить свою жизнь и найти донора самостоятельно. В ходе своих поисков она встречает разных людей, которые помогают ей понять, что в жизни есть вещи важнее денег и власти.

В турецкой версии сериала будут сохранены основные сюжетные линии и характеры персонажей, но действие будет перенесено в Турцию. Зрители увидят, как главная героиня будет меняться под влиянием обстоятельств и находить новые ценности в жизни.

Ханде Эрчел — одна из самых популярных турецких актрис современности. Получила широкую известность благодаря роли Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь», который стал настоящим хитом не только в Турции, но и за ее пределами. Также снималась в таких сериалах, как «Любовь не понимает слов», «До самой смерти», «Кольцо» и других.

Съёмки сериала будут проходить в Турции. Дата премьеры пока не объявлена, но уже сейчас проект вызывает большой интерес у поклонников турецких сериалов и любителей оригинального сериала «Почка».

Турецкая кинокомпания Tumtrak Film занимается производством фильмов и сериалов, а также предоставляет услуги в сфере киноиндустрии. Недавно у кинокомпании появилось российское представительство.

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