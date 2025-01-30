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«Временные ограничения» стали доступны онлайн

editor
By editor
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Мария Александрова и Владислав Лантратов — мировые звезды балета
Мария Александрова и Владислав Лантратов — мировые звезды балета. Кадр из фильма «Временные ограничения». Фото © кинокомпания «Арк Пикчерс»

27 января состоялся онлайн-релиз одного из самых ярких и заметных документальных фильмов 2023 года. «Временные ограничения» — искренняя и откровенная летопись борьбы за возвращение на сцену после тяжелой травмы звезд балета Большого театра Марии Александровой и Владислава Лантратова. Фильм стал доступен для просмотра на платформах Кинопоиск, Wink, Okko, nonfiction.film и Кино1ТВ.

Мария Александрова и Владислав Лантратов — мировые звезды балета. Все в их жизни связано с танцем. Их невозможно представить без сцены — родной ли, Большого театра, или других знаменитых театров. Весной 2019 года их жизнь кардинально меняется — Маша и Влад повреждают ахиллово сухожилие, она — во время репетиции, а он — во время важной премьеры перед сотнями зрителей. Под вопросом оказались карьера, любимое дело, радости привычной жизни. Ноги артистов превратились в самостоятельных героев, к которым их обладатели периодически обращаются. «А вдруг она в этот раз не захочет?» — задает вопрос Мария Александрова, удивительная балерина, которая уже во второй раз переживает эту травму и опыт восстановления. Как правильно принять все то, что с тобой произошло, без обид на судьбу и себя, как двигаться дальше, понимая, что спешить нельзя и вполне возможно, что следующего выхода на сцену может не быть?

Создатели фильма стремятся предоставить возможность каждому, независимо от местоположения, познакомиться с трогательной историей балетных звезд. Запуская фильм «Временные ограничения» в онлайн-формате, команда проекта стремится охватить максимально широкую аудиторию. Доступность на ведущих стриминговых сервисах позволяет зрителям из разных уголков страны и мира прикоснуться к истории силы духа и любви к искусству.

Мария Александрова делится своими переживаниями: «Это глубоко личная, реальная история. Без прикрас, дублей и всех современных киношных приемчиков. Каждый из нас переживает свои временные ограничения. Лично меня это испытание научило терпению, уважению, состраданию, умению ценить жизнь в мелочах, любить людей, скучать по ним. И знать, что даже в самой сложной ситуации ты никогда не бываешь один, хотя проходишь их глубоко, лично и одиноко. Я стала сильнее. Я стала ярче. Здорово, что после такого широкого кинопроката онлайн-релиз состоится сразу на нескольких платформах. Я надеюсь, что зрители получат не развлечение, а все-таки опору на то, что любые временные ограничения в нашей жизни временны».

Владислав Лантратов: «Для меня этот фильм — испытание. Мне каждый раз сложно его смотреть. Но я искренне рад, что многие зрители смогут его увидеть теперь онлайн».

Фильм впервые был представлен российской публике в рамках национального конкурса документального кино на XXXII Международном кинофестивале «Послание к человеку».

22 мая 2023 года состоялась светская премьера в кинотеатре «Иллюзион», где Мария Александрова и Владислав Лантратов присутствовали лично.

Широкий прокат фильма стартовал 28 мая 2023 года в рамках проекта TheatreHD. Картину увидели зрители более чем в 50 городах России. Интерес к ней сохранялся до начала 2024 года, а теперь благодаря онлайн-релизу история борьбы и возвращения на сцену доступна миллионам.

Владислав Лантратов в настоящий момент является премьеров Большого театра России. Мария Александрова с 21 августа 2024 года возглавляет Академию хореографии Севастополя.

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