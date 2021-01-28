Шесть сериалов Пятого канала вошли в лонг-лист Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения опубликовала список фильмов, которые стали претендентами на звание лучших кинолент 2020 года. Сериалы Пятого канала – «Пуля Дурова», «Старший следователь», «Великолепная Пятёрка – 2, 3», «Фронт», «СВОИ – 2,3» и «След» участвуют в престижной кинематографической Премии в трех номинациях.

На победу претендуют российские сериалы, премьеры которых состоялись в минувшем году на каналах первого и второго мультиплекса, а также на платформах отечественных видео сервисов. Для полнометражных фильмов главным условием на участие в Премии стал прокат более чем на 100 экранах.

Всего по итогам 2020 года независимые аналитики отрасли кино отобрали 372 проекта. Из их числа экспертное жюри после голосования сформирует шорт-лист.

В номинации «Лучший мини-сериал» (1-4 серии) Пятый представил двухсерийную ленту «Пуля Дурова» с Сергеем Жарковым в главной роли. Премьера на канале состоялась 17 мая. Закрученный сюжет, неожиданные режиссерские находки и виртуозную операторскую работу по достоинству оценили зрители. В ключевой аудитории «Все 25-59» доля составила 7,6%, обеспечив Пятому третье место среди всех федеральных каналов. Аудитория «Все 45-59» продемонстрировала еще более высокие показатели – долю в 10,9%, а это золото национального вещания.

Шестнадцати серийный ироничный детектив «Старший следователь» претендует на победу в номинации «Лучший сериал (5-24 серии)». В день премьеры, 12 мая, фильм завоевал 8,7% женской аудитории в сегменте «25-59», а это второе место телесмотрения в утреннем эфире. Повторный показ серий привлек внимание мужской аудитории. Так 15 июня аудитория «Мужчины 18+» обеспечила Пятому первое место национального вещания в тайм-слоте 16:21-17:30.

Образ умной, честной, принципиальной, да еще и красивой женщины в погонах приглянулся всем телезрителям. По словам актрисы Ирины Ефремовой, на предложенную роль согласилась сразу. Тем более, что в фильмографии актрисы уже есть дамы-трудоголики в погонах, которые жизни не представляют без своей профессии. Вместе с тем, каждая роль совершенно уникальная, построенная на идеях авторов проектов и интуиции актрисы. А вот старшего следователя пришлось совмещать с еще одной, не менее важной ролью – мамы прекрасного малыша. Пока Ирина часами пропадала на съемочной площадке, ее поддерживала семья: бабушка, мама и папа.

Ирина Ефремова, актриса сериала «Старший следователь»:

– Моя героиня тоже вполне успешно совмещает роль следователя и мамы. Мне кажется, женщины сейчас способны на многое. Они все успевают и делают это честно, не теряя ни в профессии, ни в материнстве.

Экстремальные условия на съемочной площадке, сжатые сроки – всего два месяца от рождения сценария первой серии, до завершения монтажных работ – но это никак не отразилось на качестве проекта. Захватывающий экшн снимали двумя группами, и все удалось сделать благодаря хорошей команде и великолепному актерскому составу: Максим Лагашкин, Александр Тютин, Эдуард Флеров.

Еще один сериал – номинант в этой категории – восьми серийная военная кинолента «Фронт». Магдалена Гурская, Павел Южаков-Харланчук, Роман Агеев, Митя Лабуш и другие практически с документальной точностью восстановили эпоху второй мировой. Советское руководство узнает, что немецкий концерн «Ауэрге» ведет разработку атомного оружия. В «Ауэрге» работает ученый-физик Катерина Штур – полька, побывавшая в немецком концлагере. Она пока не осознает всей опасности своих научных изысканий и панически боится гестапо. Она мечтает сбежать. Ее желание может исполнить Влад Вольный, завербованный советскими спецслужбами. Он получил задание похитить сотрудника концерна «Ауэрге» и доставить его в Москву.

Сериалы «Великолепная Пятерка – 2,3», «Свои – 2,3» и «След» представляют Пятый на кинопремии в номинации «Лучший сериал (более 24 серий)».

Напомним, в мае 2020 года первый сезон «Великолепной Пятерки» признан лучшим российским сериалом, по мнению продюсеров кино и телевидения.

Торжественная церемония награждения победителей IX Премии АПКиТ пройдет этой весной в Москве.

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