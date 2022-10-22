Туристический маршрут региона «Узоры Подмосковья» вышел в финал Всероссийского конкурса

Брендовый маршрут региона «Узоры Подмосковья» вышел в финал Всероссийского конкурса проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма в номинации «Турмаршруты и проекты, включающие объекты креативных индустрий».

Маршрут «Узоры Подмосковья» представляет собой знакомство с историей и традициями региона.

В него входят предприятия народных художественных промыслов Московской области, древний город, уникальная усадьба. Все объекты, представленные в маршруте, создают комбинацию креативного, культурного и познавательного туризма.

Всероссийский конкурс проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Финал и церемония награждения победителей состоятся с 28 по 30 октября 2022 года в Москве.

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