В Подмосковье стартовал информационный тур «Государева дорога. Большое путешествие»

Очередной информационный тур «Государева дорога. Большое путешествие» стартовал в Московской области.

В течение пяти дней его участники – журналисты, менеджеры, руководители туристических агентств – посетят подмосковные Солнечногорск и Клин, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

В тур входит посещение «Путевого дворца» в Солнечногорске, усадьбы Середниково, где в юные годы часто жил М.Ю. Лермонтов, усадьбы Шахматово, связанную с именами А.А. Блока и Д.И. Менделеева, мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину и усадьбы Демьяново – памятника истории и культуры, связанного с именами известных деятелей науки, литературы и искусства России XVIII–XX вв.

Напомним, что в конце 2020 года туру «Государева дорога. Большое путешествие»» был присвоен статус межрегионального брендового маршрута. Он объединяет туристические локации четырех регионов.

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