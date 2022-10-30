В эфир радио «Вера» вышел новый цикл программ, посвященный путешествиям и историям Русского Севера

В начале осени 2022 года при участии Фонда «Настоящее» в эфир радио «Вера» вышел новый цикл программ «Северная верста. Полярная одиссея на Радио ВЕРА» – это новые маршруты для путешествий по Русскому Северу и истории о православных миссионерах.

Программы в формате радио-экскурсий знакомят слушателей с уникальными местами Русского Севера, богатыми своей древней историей, культурой, неповторимой природой и героическим прошлым.

В выпусках рассказывается об истории освоения Русского Севера, включая места и объекты культурного наследия, находящиеся за пределами основных туристических маршрутов, а также о великих именах наших соотечественников, своим служением внесших важный вклад в укрепление целостности и единства территории России.

Кроме того, программы помогут каждому построить подробный маршрут для посещения этих уникальных мест.

Программы созданы при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2022».

Все программы были эксклюзивно размещены в федеральном эфире радиостанции «ВЕРА» (в FM-диапазоне, с охватом вещания более чем в 80 городах России) и доступны для прослушивания на официальном сайте радио «ВЕРА» по предложенной ссылке.

Изображение — сайт radiovera.ru

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