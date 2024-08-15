Тутта Ларсен запустила уникальные семейные проекты

Российская теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен приступила к работе над циклом документальных фильмов о счастливых семьях, которые сохраняют любовь и единство, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, которые им сопутствуют.

Идея о запуске проекта «Счастливы по-разному» возникла у Тутты несколько лет назад. Среди ее знакомых была семейная пара, которая пережила крайне сложный момент в своей жизни — банкротство фирмы, занимающейся доставкой фермерских продуктов. Борис Акимов и Ольга Стрижибикова с достоинством пережили финансовые трудности. Преодолев кризисный момент, пара приняла решение переехать из столицы в Ярославскую область. Через некоторое время супруги организовали там небольшую собственную ферму и открыли необычный ресторан в лесу. Живут счастливо и занимаются воспитанием четверых детей, которые во всем помогают родителям. Вдохновившись их историей, телеведущая решила записать цикл документальных фильмов о парах, которых не сломили жизненные неурядицы, и они сумели сохранить самое ценное, что есть в их жизни — любовь и семью.

— Еще со школы я была не согласна с классиком, который писал, что «все счастливые семьи похожи друг на друга». На свете много счастливых семей, но все они счастливы по-разному. Это счастье может быть сложным. Люди могут находиться в самых разных обстоятельствах: у них могут быть особенные дети, материальные трудности, большая разница в возрасте и так далее, но несмотря на всё это, они не просто остаются крепкой семьей, им удается приумножать в ней любовь. Я очень хотела рассказать о них, ведь каждый из нас хочет быть счастлив, но порой нам кажется, что в наших обстоятельствах это невозможно. Идею поддержал Президентский фонд культурных инициатив, и мы запустили проект при их поддержке. Я хочу, чтобы наши герои вдохновляли людей, вселяли в них надежду, чтобы наш цикл документальных фильмов стал мощным ресурсом, своеобразной ниточкой любви, чтобы любой, кто посмотрел проект, смог вдохновиться и, может быть, создать свою семью, в которой он будет счастлив не так как другие – а по своему. Потому что все счастливые семьи счастливы по-разному, а общее у них только одно – они не боятся трудностей и испытаний, которые выпадают на их долю.

В процессе работы над проектом возникла еще одна идея отдельного проекта — цикла документальных фильмов о парах, где один из супругов — иностранец и семья осознанно выбрала Россию для места, где она хотела бы жить, развивать бизнес, а также растить детей. Телеведущая познакомилась с уникальной семейной парой: Ириной и Сипидасом Арайанте Виттил, которые рассказали ей свою любопытную историю любви. Ирина жила в селе Устье Вологодской области с двумя дочками, Сипидас — в городе Кожикоде на юго-западе Индии. Встретились они в Череповце, там же поженились и остались жить.

— Сипидас признался мне, что, приехав в Россию, он даже стал лучше дышать, у него улучшилось здоровье. Ему нравится местная погода, в индийской жаре он чувствовал себя некомфортно. У них родилась дочка. Сипидас ни минуты не сомневался, где они будут воспитывать малышку. В Череповце он открыл салон аюрведической медицины и массажа. Ирина, по совету мужа, сменила работу в центре социальной защиты на ведическую астрологию. С идеей второго проекта я обратилась в Институт развития интернета — она им понравилась, и мы запустили проект «Счастливы по-разному. В Россию с любовью». Уже отсняли семьи, которые целенаправленно переехали в Россию из США, Канады, Англии и даже Австралии. Впереди нас ждут еще много классных историй.

Каждый из документальных проектов: «Счастливы по-разному» и «Счастливы по-разному. В Россию с любовью» включает 10 историй (фильмов) о 10 необыкновенных семьях, каждая из которых счастлива по-разному. Фильмы уже выходят и еще будут выходить в социальных сетях телеведущей.

— К сожалению на нашем телевидении пока не нашлось места для подобного семейного проекта. Возможно, кто-то из продюсеров, посмотрев наши фильмы, вдохновится и решит, что именно таких героев, сейчас не хватает на экранах. Что опыт людей, которые прошли через разные трудности и сумели приумножить любовь — бесценен, что он может вдохновить и поддержать многих. И что такие истории тоже нужно показывать на нашем телевидении.