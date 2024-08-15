Серию премьер представит ХIII Московский международный кинофестиваль «Будем жить»

В столице стартовал ХIII Московский международный кинофестиваль «Будем жить», приуроченный к Году семьи. Для участия в фестивале было прислано 410 работ из 15 стран мира. В конкурсной программе фестиваля будет представлено 8 полнометражных игровых фильмов, 22 короткометражных игровых и 11 документальных фильмов, из них – 8 премьер.

Фестиваль откроется фильмом «Пираты галактики Барракуда» (2024). На экране развернется история космического пирата, который попадает на Землю, а заодно и в эпицентр интересных событий и приключений. О магистральной идее фильма и творческих вызовах во время съемок рассказал режиссёр картины Антон Борматов:

«Это был для меня первый фильм в жанре детской фантастической комедии. Поиск интонации, которая будет созвучна детскому восприятию, наверное, был главной творческой задачей. К тому же, это фантастика. А тут важно, чтобы в происходящее юный зритель еще и поверил. Посмотрим, что из этого получилось. В моем фильме еще никогда главную роль не играл 9-летний артист. Когда на плечи маленького мальчика ложится основная нагрузка повествования, это, наверное, тоже можно назвать настоящим вызовом.

Основными идеями фильма я бы назвал веру в невозможное, в чудо, а также помощь ближнему. Важно протягивать руку помощи любому, кто нуждается в этом, а также быть готовым ради друзей и родных пожертвовать собой. Это главный посыл, наверное, хотя в кино должно быть много скрытых смыслов. И каждый видит для себя свое. Это тоже загадка кино, когда каждый воспринимает фильм по-своему».

21 августа в 20:00 состоится московская премьера комедии «Анна и Вано. Ванна и вино» (2023). Главный герой – молодой человек Вано, который с малых лет живет в столице и не думает о своих корнях. Но когда в жизни начинается череда сложностей, он вспоминает, что относится к знаменитой династии грузинских виноделов… Автор картины Алекс Некто поделился ожиданиями от зрительской реакции и опытом представления фильма на ARCTIC OPEN:

«Я бы хотел, чтобы с показа люди вышли с чувством надежды и с мыслями «Будем жить!». Приведу нескромный пример. Первый раз мы показали фильм зрителям в декабре прошло года на фестивале Arctic Open – в Архангельске, а затем сразу в Новодвинске. Морозы ударили за 30 градусов. Организаторы даже отменили традиционную «синюю дорожку» на улице во время открытия. Когда нас повезли в Северодвинск, машины не хотели заводиться, и мы изрядно опоздали. Входим в огромный неотапливаемый кинозал – зал полон. Но он буквально звенит от зловещего напряжения. Еще бы – пар изо рта идет, люди в шубах замерзают. А тут каких-то москвичей все ждут. Я ограничился парой слов приветствия и сел в первом ряду, ощущая затылком негодование и упреки. Но уже минут через пять я почувствовал, что в зале стало теплее… Ну а после просмотра люди подходили и говорили: “Спасибо, что дали возможность отвлечься, вспомнить, что в жизни есть чудо, поверить, что все будет хорошо…” Надеюсь, что московские зрители будут выходить с похожими чувствами».

22 августа в 18:00 зрителей ждёт премьерный показ киноленты «Остров Юрьева» (2024). Необычный сюжет фильма строится вокруг москвича, внезапно решившего, что в его тело вселился дух известного советского капитана-дальневосточника Юрьева. Так, главный герой в компании с молодым рязанским гопстопником отправляется через всю страну во Владивосток. Ведь перед ним теперь стоит только одна цель – закончить незавершенное дело Капитана и открыть его «неоткрытый» остров. О жанровых особенностях и смысловом ядре фильма высказался создатель кинопроекта Александр Баршак:

«Одним из главных для меня вызовов был «вызов жанра». В основе сюжетной конструкции лежит достаточно комедийный ход – главный герой вдруг чувствует, что он переродившийся Советский капитан-дальневосточник и едет на места его былых подвигов, дабы «продолжить» эту судьбу, а подспудно найти какой-то смысл своей жизни – жизни несостоявшегося музыканта. И вот в этом самом слове «найти» жанр, наверное, и начинает обрастать дополнительными гранями, которые постепенно превращают фильм, ну, если не в трагикомедию, но в такую своеобразную лирическую драмеди.

И сам образ Острова здесь во многом и является ответом на вопрос о замысле фильма. Я думаю, что основной наш посыл – это попытка дать почувствовать зрителю, что этот остров, на котором всегда можно укрыться, на самом деле, находится у тебя внутри. И не всегда надо ехать через всю Россию или пересекать Вселенную, чтобы укрыться и разыскать там себя!»

Мировая премьера фильма «Соло» (2024) пройдёт 24 августа в 20:00. В криминальной драме разворачивается история оперативника Макса, который уже не первый месяц расследует дело о загадочных покушениях на предпринимателей города. Режиссёр киноленты Ярослав Карделло анонсировал, какое кино ждёт зрителей:

«Для меня главным было сделать полномасштабное кино. Не короткий метр, а большое, трудное кино. Я всегда чувствую себя новичком, учусь – так интереснее жизнь. Так что вы посмотрите полнометражный фильм, сделанный клипмейкерами, снятый по интуиции. Но в то же время это история с колоритными персонажами, актерами и отличной командой. И в принципе, дебютом мы довольны – это был сложный и интересный творческий вызов».

В рамках образовательной программы киношколы THEONEFILM будет организована московская премьера фильма Анны Макеевой «Два брата». Сценарий фильма написан по мотивам притчи «Два брата» российского писателя В. Мегре. Содержание притчи перенесено в современные условия и имеет национальный колорит. Продюсер картины Эльвира Исмагилова поделилась тем, как зарождался и реализовался замысел проекта:

«Если говорить об идее зарождения фильма, то важно упомянуть, что я представляю АНО «Центр возрождения, сохранения и преумножения семейных традиций «Любимая семья», одной из целей которой является продвижение семейных ценностей. И понятно, что в современных условиях продвижение семейных ценностей невозможно без создания яркого, сильного, красивого образа любящей семьи, живущей на своей земле, растящей детей в любви и заботе. А как в современных условиях создать такой образ, продвинуть его? Только с помощью кино. Так мы пришли к идее создания фильма. Тем более, что именно Фонд Грантов Главы Республики Башкортостан в прошлом году объявил специальный конкурс на поддержку проектов в сфере кинематографии».

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Изображение предоставлено пресс-службой ХIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить»