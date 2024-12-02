«Изоляция»: на Фестивале сербского кино представят новый фильм с Милошем Биковичем

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России проводит Фестиваль сербского кино. В программу войдут новый мистический триллер с Милошем Биковичем «Изоляция», фестивальный хит «Хранители формулы», драмы «Воскресенье» и «На сегодня всё». В Москве и Санкт-Петербурге фильмы зрителям представит сербская делегация.

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Фестиваль сербского кино – ответное мероприятие на Фестиваль российского кино, проходивший с 27 ноября по 1 декабря в трех городах Сербии: Белграде, Нови-Саде и Нише. Мероприятие было также организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В Фестивале сербского кино примут участие режиссер и сценарист фильма «Изоляция» Марко Бацкович, продюсер фильма «Изоляция» Марко Йокич, главный актер фильма «Хранители формулы» Радивойе Буквич, продюсер фильма «Хранители формулы» Горан Бьелогрлич, продюсер компании Art Vista Марко Попов.

«Сербское кино — самый яркий представитель кинематографа Юго-Восточной Европы. У него свой стиль, узнаваемый во всем мире. Уверена, Фестиваль станет хорошей площадкой для продолжения того конструктивного диалога, который мы с коллегами начали в рамках Российско-Сербского культурного форума и Фестиваля российского кино в Сербии», – говорит Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Впервые РОСКИНО провело Дни сербского кино в России в 2023 году, и фильмы вызвали невероятный отклик у российской аудитории. Мы рады представить последние новинки от сербских режиссеров нашему зрителю и планируем делать такие показы ежегодно, поскольку сербское киноискусство и культура в целом близки нам. В программе Фестиваля сербского кино – новые драмы, уже отмеченные рядом кинофестивалей», – рассказывает генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Санкт-Петербурге и в Москве. Фильмом открытия станет триллер совместного производства Сербии и Боснии и Герцеговины «Изоляция» (2024, реж. Марко Бацкович) с популярным в России и Сербии актером Милошем Биковичем. В рамках Фестиваля сербского кино состоится российская премьера картины. В Сербии фильм вышел в прокат 31 октября 2024 года и сразу же стал лидером проката.

«Изоляция» рассказывает о молодом биологе Йоване, который прибывает на далекую научную станцию в глубине заброшенного леса. Поначалу одиночество кажется идеальным побегом от цивилизации, но вскоре необъяснимые события начинают его беспокоить. Со временем Йован осознает, что он не один.

Также в программе показов – хит многих европейских фестивалей, драма «Хранители формулы» (2023, реж. Драган Бьелогрлич), копродукция Сербии, Словении, Черногории и Македонии. По сюжету в разгар холодной войны группа ученых Института ядерных наук «Винча» в Белграде реализует секретный проект. Из-за непредвиденных обстоятельств они подвергаются смертельной дозе радиации, и югославская тайная полиция отправляет ученых на лечение в клинику Кюри в Париже. Их дни сочтены, и французский профессор предлагает метод лечения, но является ли этот метод экспериментом на живых людях или искренней попыткой помочь югославским ученым? У картины свыше 30 наград и 25 номинаций в различных международных кинофестивалях, включая престижный кинофестиваль в Локарно Locarno Film Festival (премия Variety Piazza Grande Award и награда «Зеленый леопард»); кинофестиваль Palm Springs International Film Festival в США (Приз зрительских симпатий за Лучший художественный фильм); фестиваль The Pune International Film Festival в Индии (Приз зрительских симпатий за Лучший фильм) и многие другие. Также фильм стал победителем Первого Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» в Сочи в номинации «Лучший фильм».

Драма «Воскресенье» (2024, реж. Неманья Цераник, Милос Радуновиц) вдохновлена реальными событиями и рассказывает о жизни одного из самых популярных фолк-певцов в Сербии Джея Рамадановского, который скончался в декабре 2020 года. В картине показана история Джея с ранней юности, его путь к большому успеху. Несмотря на трудное детство, большую часть которого он провел на улице или в исправительном доме, Джею удалось занять свое место на музыкальной сцене и стать частью жизни многих людей благодаря своим песням. Музыкант Хусейн Алиевич, сыгравший главную роль, получил на кинофестивале в Нише Filmski Susreti награду как Лучший непрофессиональный актер.

Еще одна драма, которую увидит российская аудитория, – «На сегодня всё» (2024, реж. Марко Джорджевич). Это трогательный фильм о переживании утраты. Семья приглашает домой старшего брата, который, как стало ясно позднее, потерял жену. Братья и сестры пытаются скрасить горечь утраты, окружив его заботой. Время как будто перестает существовать, и разворачивается неспешная история жизни людей. Легкость и влюбленность в жизнь рассеивает темные тучи и залечивает любые душевные раны. Фильм стал лауреатом кинофестиваля в Нише Filmski Susreti (премия «Лучшая женская роль второго плана»).