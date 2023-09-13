Творческая мастерская NESNOVA провела первые консультации по ИЗО в новом офисе

12 сентября Творческая мастерская NESNOVA* провела первые консультации по изобразительному искусству в своём новом офисе в Москве.

Наставник Ольга Павловна Неснова обсуждает с участником Творческой мастерской постановку

– Сегодня мы объявили о начале репетиторских и консультационных услуг по рисунку, живописи, композиции на базе уютного офиса в районе метро ВДНХ. Услуга ориентирована на детей в возрасте от 12+ лет, которым необходимо улучшить свои навыки, подготовиться к поступлению в творческие среденеспециальные и высшие учебные заведения Москвы и Подмосковья. Также, мы приглашаем и взрослых, если у них появилось желание освоить основы изобразительного искусства «с нуля», – говорит Ольга Неснова.

Творческая мастерская NESNOVA – это сообщество увлеченных музыкой и изобразительным искусством, людей. В сообщество входят художники и музыканты, деятели культуры и искусства, преподаватели творческих дисциплин которые готовы делится опытом и передавать накопленные знания детям и взрослым.

Руководитель Творческой мастерской – главный редактор СМИ АртМосковия, художник, преподаватель Высшей категории, действующий эксперт Научно-методического центра Министерства культуры и туризма Московской области, общественный деятель, член Творческого Союза Художников России, руководитель Медиа-группы АртМосковия (ИД «Аксиос»), в прошлом – основатель Детской художественной школы г. Ивантеевка Московской области.

Сайт Творческой мастерской NESNOVA: https://ivart.tv/ .

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* Творческая мастерская NESNOVA является структурным подразделение ООО ИД «Аксиос» и входит в состав Медиа-группы АртМосковия (ИД «Аксиос»). Работает с 2019 года.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.