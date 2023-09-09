Фонд Потанина представил рейтинг вузов-участников Стипендиальной программы 2022/2023

В тройке лидеров в 2023 году – Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет ИТМО.

Рейтинг вузов Фонда – это инструмент альтернативной оценки качества образовательной среды в российских вузах, который отражает результаты активности студентов и преподавателей 75 высших учебных заведений-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Новый рейтинг стал для нас юбилейным – он публикуется ежегодно с 2004 года. Мы составляем его по результатам различных конкурсов Фонда, делая акцент на активности студентов и преподавателей вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина и учитывая меняющуюся среду. Появляются и новые показатели, которые связаны с развитием Стипендиальной программы. В 2023 году методология рейтинга была скорректирована с учетом показателей, относящихся к Школе Фонда, и весов показателей по конкурсу «Академический десант». Итак, по результатам 2023 года первое место заняла Высшая школа экономики, существенно улучшив свои показатели. Сохранили свои позиции МГУ и ИТМО, которые уже третий год входят в тройку лидеров».

В первую десятку вошли также Московский государственный лингвистический университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Иркутский государственный университет.

В нарастающем рейтинге 2021-2023 гг. в первую тройку вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет ИТМО.

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