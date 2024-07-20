Творческая встреча с создателями фильма «20/22» прошла в Академии «Меганом»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) в рамках программ «#СВОёКИНО» и «#СВОяМУЗЫКА» прошел показ художественного фильма «20/22». Он стал первым художественным проектом, посвященным событиям специальной военной операции и снятым в зоне ее проведения.

После показа участники встретились с режиссером картины Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым и исполнителями главных ролей Дмитрием Богданом и Ренатом Есиналиевым. В формате теплой беседы участники обсудили события фильма и обменялись мнениями.

«Российскому зрителю интересны фильмы о специальной военной операции и в киноиндустрии есть такая потребность: снимать фильмы об СВО. Но наше киносообщество — крупные студии, актеры, продюсеры, режиссеры и сценаристы — до сих пор, к сожалению, пытаются абстрагироваться от темы СВО. В подтверждение моих слов о необходимости таких фильмов, я приведу в пример как раз наш фильм. Первый художественный фильм «20/22» вышел в эфире Первого канала в феврале этого года. Он был представлен и на двух онлайн-площадках. Только за 2 месяца, практически без рекламы, его посмотрели 7 миллионов раз. Таких цифр картины достигают при больших рекламных кампаниях. Так мы сразу приходим к выводу, что потребность в таких фильмах есть, есть отзывы от зрителя.

Я надеюсь, что благодаря таким программам, как «#СВОёКИНО», и свежим идеям ее участников, мы исправим ситуацию и хороших патриотических фильмов станет больше. Кино должно быть максимально правдивым. Не надо бояться показывать острые углы, ведь чем честнее фильм, тем он больше зрителей привлечет. Такое кино захочет посмотреть даже тот, кто в принципе не смотрит подобные картины. Человека привлекает возможность узнать правду, задуматься, порассуждать о происходящем, и тут уже наша главная цель — зацепить зрителя актерским мастерством, режиссерской и продюсерской задумкой. Кино однозначно должно быть правдивым и настоящим», — рассказал Андрей Кретов, продюсер картины «20/22», наставник Молодежного творческого сообщества профессионалов в сфере кино «МОСТ».

Военная драма режиссера Андрея Симонова показывает события 2022 года — начало специальной военной операции и то, как эти события воспринимались разными людьми, к каким решениям и жизненному выбору их подтолкнули.

Весной 2023 года съемки фильма проходили на территории Мариуполя. Так что в объектив камер попали впечатляющие кадры города и образы его жителей. Также сцены снимали в Москве, Московской и Ростовской областях.

Главные и эпизодические роли в фильме исполнили молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате: Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Владимир Карпук, Сергей Черданцев, Георгий Солодовник, Александр Югов, Алексей Шевченков и другие. Во многих эпизодах принимали участие реальные участники СВО и жители Мариуполя. Также в съемках поучаствовали военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов, сыгравшие самих себя.