Наталья Страшнова стала ведущей программы «Формула Верхневолжья»

В мае 2024 года в Твери и Тверской области стартовали съемки нового телепроекта, ведущей которого стала Наталья Страшнова. Проект направлен на популяризацию города Тверь и малых городов Верхневолжья в направлении туризма выходного дня и создание имиджа Тверской области, как самой экологически чистой территории Центрального федерального округа. Для этого авторы программы разрабатывают экомаршруты и туры с привлечением гостевых домов Тверской области.

«Города Тверской области радуют нас не только своей историей, уникальностью и достопримечательностями, но и особым гостеприимством и душевностью. Там царит теплая и неповторимая атмосфера, куда хочется возвращаться снова и снова!», – говорит Наталья Страшнова.

В скором времени выйдут 12 фильмов о городах Ржеве, Старице, Торжке, Торопце, Вышнем Волочке, Кашине, Калязине.