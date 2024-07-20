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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Краснодаре открылся Летний кинотеатр by KION

editor
By editor
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летний кинотеатр в краснодаре

Бесплатные кинопоказы под открытым небом будут проходить этим летом в Краснодаре – в парке «Краснодар». Летний кинотеатр by KION открылся в Краснодаре в парке «Краснодар» по адресу улица Разведчика Леонова, 1. Гости смогут под открытым небом посмотреть оригинальные сериалы и фильмы онлайн-кинотеатра KION.

Среди фильмов и сериалов, которые будут показаны в рамках Летнего кинотеатра by KION такие проекты как «Далёкие близкие», «Феррари», «Нина», «Дядя Леша» и другие.

Также гости увидят новый сериал из линейки KION Originals – «Убойный отпуск» с Александром Робаком, Анной Михалковой и Любовью Аксёновой. Главные герои сериала – Рома и Люба, брак которых спустя 30 лет трещит по швам. Их беременная дочь Настя дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель на годовщину — наладить отношения и по-настоящему отдохнуть. Однако, отпуск не задается буквально с первых минут: Рома и Люба ругаются в самолете и решают по приезде развестись. Неожиданно появляется красавец-турок Эмин, который начинает активно ухаживать за Любой. Настолько активно, что Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели под утро. Главная сложность заключается в том, что Эмин мертв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и все-таки дать второй шанс их браку.

Жители Краснодара смогут бесплатно под открытым небом посмотреть и другую новинку из линейки KION Originals – сериал «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым и Денисом Прытковым в главных ролях. Это история экспресс-взросления троих друзей и мальчика Лёни с расстройством аутистического спектра, которые по стечению обстоятельств вместе едут в Санкт-Петербург. В этом путешествии все, что может идти не так, пойдет не так. Здесь все в первый раз: первая любовь, первая ответственность, и первые жестокие жизненные уроки.

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