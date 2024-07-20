В Краснодаре открылся Летний кинотеатр by KION

Бесплатные кинопоказы под открытым небом будут проходить этим летом в Краснодаре – в парке «Краснодар». Летний кинотеатр by KION открылся в Краснодаре в парке «Краснодар» по адресу улица Разведчика Леонова, 1. Гости смогут под открытым небом посмотреть оригинальные сериалы и фильмы онлайн-кинотеатра KION.

Среди фильмов и сериалов, которые будут показаны в рамках Летнего кинотеатра by KION такие проекты как «Далёкие близкие», «Феррари», «Нина», «Дядя Леша» и другие.

Также гости увидят новый сериал из линейки KION Originals – «Убойный отпуск» с Александром Робаком, Анной Михалковой и Любовью Аксёновой. Главные герои сериала – Рома и Люба, брак которых спустя 30 лет трещит по швам. Их беременная дочь Настя дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель на годовщину — наладить отношения и по-настоящему отдохнуть. Однако, отпуск не задается буквально с первых минут: Рома и Люба ругаются в самолете и решают по приезде развестись. Неожиданно появляется красавец-турок Эмин, который начинает активно ухаживать за Любой. Настолько активно, что Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели под утро. Главная сложность заключается в том, что Эмин мертв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и все-таки дать второй шанс их браку.

Жители Краснодара смогут бесплатно под открытым небом посмотреть и другую новинку из линейки KION Originals – сериал «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым и Денисом Прытковым в главных ролях. Это история экспресс-взросления троих друзей и мальчика Лёни с расстройством аутистического спектра, которые по стечению обстоятельств вместе едут в Санкт-Петербург. В этом путешествии все, что может идти не так, пойдет не так. Здесь все в первый раз: первая любовь, первая ответственность, и первые жестокие жизненные уроки.