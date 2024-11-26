РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Творчество известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина представят на 50 Российском Антикварном Салоне

editor
By editor
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профессорская квартира

Работы известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина покажут на 50-ом Российском Антикварном Салоне.

Специально для Салона проект АРТ ИСТОРИИ создал стенд «Профессорская квартира», поддерживающий тему «Связь времен», которую задала юбилейная 50 выставка Антикварного салона. В «Профессорской квартире» cвязь времен была трансформирована от стиля ретро, до наших дней. Дизайнеры соединили и связали классические интерьеры советского времени с современными интерьерами, которые на данный момент становятся популярнее с каждым годом. Тенденции развития стиля отражают подражание и сознательное заимствование образов жизни и видов искусства из прошлого, в том числе музыки, моде и взглядов человека на жизнь.

«У нас появилась идея создать арт-объект, который открывает стенд и приглашает людей пройти в пространство внутри и посмотреть, как организован мир профессора, чем он живет, и чем он вдохновляется», — рассказывает Мария Резниченко, основатель проекта АРТ ИСТОРИИ.

Голова из 2 частей показывает работу правого и левого полушария, как рождаются идеи, какой иногда производится в мозгах хаос, для того чтобы потом родился логический продукт, рацпредложение или появилось новое научное открытие, которое помогает человеку жить и, возможно, жить более комфортно, качественно, для того чтобы использовать новые технологии жизни.

Интеллектуальная работа и легкое отношение к жизни, позволяющее творить, креативить и создавать новые пространства и при этом оставаться актуальным на все времена, не прерывая связь времен, а сохраняя наследие, находя в нем поддержку и вдохновение, как в работах известного художника Виктора Апухтина по мотивам сказок А.С.Пушкина, созданных к 250 летию А.С. Пушкина для проекта «Пушкин и Муза».

В разные годы создавал иллюстрации к произведениям: «Фауст» Гете, «Божественная комедия» Данте, «Дон-Кихот» Сервантеса, поэмы Алишера Навои, сборник узбекского фольклора (цикл о Ходже Насреддине), «Евгений Онегин» Пушкина.

Работы художника находятся в музеях Узбекистана, Германии, Франции, в России работы художника можно увидеть в Государственном музее востока, Государственном музее истории религий, Выставочных залах РОСИЗО, Всероссийском музее А.С.Пушкина, Музее Дом русского зарубежья, Музее изобразительных искусств Кузбасса, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Оренбургском областном музее изобразительных искусств и других областных российских музеях. Официальным представителем художника в России является Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

виктор апухтин

виктор апухтин

виктор апухтин

виктор апухтин

Фото — Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни»

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