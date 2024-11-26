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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLEMUSICBOX отпраздновал своё 20-летие грандиозным событием — возрождением престижной премии MUSICBOX

MUSICBOX отпраздновал своё 20-летие грандиозным событием — возрождением престижной премии MUSICBOX

editor
By editor
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music box премия
Фото © пресс-служба RUSSIAN MUSICBOX

21 ноября в московском концертном зале ATMOSPHERE состоялся яркий музыкальный праздник, собравший звёзд российского шоу-бизнеса. По традиции «РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX» открылась красной дорожкой, по которой прошлись и дали интервью яркие звёзды шоу-бизнеса, партнёры и друзья MUSICBOX: Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Александр Буйнов и многие другие.

Церемония награждения началась поистине феерично: генеральный директор MUSICBOX Наталья Палинова в роли дирижёра и необыкновенный торт в форме куба под музыкальное поздравление Николая Баскова. С этого момента атмосфера праздника наполнилась волшебством и игристым настроением от «Абрау-Дюрсо».

Наталья Палинова, генеральный директор телеканалов RUSSIAN MUSICBOX и MUSICBOX GOLD, отметила огромное значение возрождения «РЕАЛЬНОЙ ПРЕМИИ MUSICBOX» для телеканалов MUSICBOX, отмечающих своё двадцатилетие в этом году: «Российский музыкальный бренд MUSICBOX — один из самых узнаваемых и любимых в России и за её пределами. «РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX» подчёркивает значимость и вклад профессионалов музыкальной индустрии, особенно тех, кто активно способствует развитию этой сферы. Наша цель — открывать новые имена, представлять лучшие клипы и дарить зрителям радость, вдохновляя их любовью к отечественной музыке».

«РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX 2024» стала не только церемонией награждения, а превратилась яркое шоу! 20 лет MUSICBOX — это 20 лет в ритме лучших хитов, ярких клипов и самых горячих новостей из мира музыки. На сцену вышли как легенды, так и новые кумиры, чьи хиты завоевали сердца миллионов: Александр Буйнов, Амирчик, Николай Басков, Серега,5sta Family,Bearwolf, Ани Лорак, Люся Чеботина, Зара, Анита Цой, BLIZKEY, Lizwi, Kevin McCoy, Loc-Dog, Татьяна Куртукова, Стас Костюшкин, Ольга Бузова, Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Александр Еловских, TERRY, Burito, Марина Бриз, Катя Лель, Группа Ё, ЭЛиПС, Группа GORODA, Anastasia Stone, DIVA VERONA, Brandone Stone, ТАЙПАН, Sandra Top, Дмитрий Колдун, Ульянка Кузнецова.

Продюсер лейбла «КРИОЛ ПРОДАКШН» — победителя в номинации «Взлёт года», Кристина Оленникова поделилась впечатлениями о своём участии в премии: «Это наше первое появление на премии, и мы безгранично рады этому событию. Для нашей компании KRIOL PRODUCTION большая честь получить статуэтку «Реальной премии MUSICBOX»». Кристина Оленникова, как соорганизатор премии, также отметила потрясающую атмосферу вечера, превосходное освещение и звук, а также количество приглашённых звёзд».

Для каждого артиста были подготовлены уникальные номера с особым освещением и хореографией. Постановку и съёмку осуществила Ирина Миронова, талантливый режиссёр, продюсер и клипмейкер.

Этот вечер стал незабываемым для зрителей, пришедших насладиться выступлениями любимых артистов. Телезрители канала RUSSIAN MUSICBOX, который транслируется на всю Россию, смогут увидеть как саму церемонию награждения, так и телевизионную версию красной дорожки.

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