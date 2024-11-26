MUSICBOX отпраздновал своё 20-летие грандиозным событием — возрождением престижной премии MUSICBOX

21 ноября в московском концертном зале ATMOSPHERE состоялся яркий музыкальный праздник, собравший звёзд российского шоу-бизнеса. По традиции «РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX» открылась красной дорожкой, по которой прошлись и дали интервью яркие звёзды шоу-бизнеса, партнёры и друзья MUSICBOX: Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Александр Буйнов и многие другие.

Церемония награждения началась поистине феерично: генеральный директор MUSICBOX Наталья Палинова в роли дирижёра и необыкновенный торт в форме куба под музыкальное поздравление Николая Баскова. С этого момента атмосфера праздника наполнилась волшебством и игристым настроением от «Абрау-Дюрсо».

Наталья Палинова, генеральный директор телеканалов RUSSIAN MUSICBOX и MUSICBOX GOLD, отметила огромное значение возрождения «РЕАЛЬНОЙ ПРЕМИИ MUSICBOX» для телеканалов MUSICBOX, отмечающих своё двадцатилетие в этом году: «Российский музыкальный бренд MUSICBOX — один из самых узнаваемых и любимых в России и за её пределами. «РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX» подчёркивает значимость и вклад профессионалов музыкальной индустрии, особенно тех, кто активно способствует развитию этой сферы. Наша цель — открывать новые имена, представлять лучшие клипы и дарить зрителям радость, вдохновляя их любовью к отечественной музыке».

«РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX 2024» стала не только церемонией награждения, а превратилась яркое шоу! 20 лет MUSICBOX — это 20 лет в ритме лучших хитов, ярких клипов и самых горячих новостей из мира музыки. На сцену вышли как легенды, так и новые кумиры, чьи хиты завоевали сердца миллионов: Александр Буйнов, Амирчик, Николай Басков, Серега,5sta Family,Bearwolf, Ани Лорак, Люся Чеботина, Зара, Анита Цой, BLIZKEY, Lizwi, Kevin McCoy, Loc-Dog, Татьяна Куртукова, Стас Костюшкин, Ольга Бузова, Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Александр Еловских, TERRY, Burito, Марина Бриз, Катя Лель, Группа Ё, ЭЛиПС, Группа GORODA, Anastasia Stone, DIVA VERONA, Brandone Stone, ТАЙПАН, Sandra Top, Дмитрий Колдун, Ульянка Кузнецова.

Продюсер лейбла «КРИОЛ ПРОДАКШН» — победителя в номинации «Взлёт года», Кристина Оленникова поделилась впечатлениями о своём участии в премии: «Это наше первое появление на премии, и мы безгранично рады этому событию. Для нашей компании KRIOL PRODUCTION большая честь получить статуэтку «Реальной премии MUSICBOX»». Кристина Оленникова, как соорганизатор премии, также отметила потрясающую атмосферу вечера, превосходное освещение и звук, а также количество приглашённых звёзд».

Для каждого артиста были подготовлены уникальные номера с особым освещением и хореографией. Постановку и съёмку осуществила Ирина Миронова, талантливый режиссёр, продюсер и клипмейкер.

Этот вечер стал незабываемым для зрителей, пришедших насладиться выступлениями любимых артистов. Телезрители канала RUSSIAN MUSICBOX, который транслируется на всю Россию, смогут увидеть как саму церемонию награждения, так и телевизионную версию красной дорожки.