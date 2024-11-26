«Мама»: в кинотеатре «Октябрь» представили новую часть проекта «Хронос»

24 ноября в День матери в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Мама». Это режиссерский дебют актера Дмитрия Ендальцева («Конец прекрасной эпохи», «Поломка на линии», «Страна Саша», «Последний министр» и др.). «Мама» – четвертый эпизод проекта «Хронос», основанного на повестях и рассказах Кира Булычёва. Первые три части – короткометражные фильмы «Поломка на линии», «Шум за стеной», «Временная связь» — выходили в 2022 году как альманах. Главные роли в «Маме» исполнили молодые актеры — Николай Новосёлов, Ангелина Пахомова и Виктория Белосохова (певица Cora), воплотившая в картине виртуального помощника. Компанию им составили признанные звезды отечественного кино Полина Кутепова, Никита Тарасов и Михаил Евланов.

Картину представили:

продюсер и один из авторов сценария Дмитрий Белосохов;

президент Киностудии им. Кира Булычева Эльбор Чернов;

режиссер Дмитрий Ендальцев;

актеры Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Виктория Белосохова, Олег Чудницов, Виктор Пипа, Мирослава Смирнова и др.

Первыми зрителями картины стали: стилист Сергей Зверев, актеры Наталья Швец, Евгения Ахременко, Карен Арутюнов, Анастасия Макеева и Роман Мальков, Алена Чехова, Глафира Козулина, Илья Фоменко, Александр Алешкин, певица Надя Ручка, чемпион России по дзюдо Алексей Леденев и другие.

После финальных титров актриса и певица Виктория Белосохова, выступающая под сценическим именем Cora, исполнила песню «Волна«.

Главный герой картины — молодой горе-предприниматель Никита (Николай Новоселов) — пытается заработать на жизнь продажей недвижимости в метавселенной. Он увлечен современными технологиями и грезит о скорых баснословных доходах. А всё остальное остается за пределами его внимания, в том числе — любящая его девушка Аня (Ангелина Пахомова) и тяжело больная мама (Полина Кутепова). В основном всё общение Никиты сводится к разговорам с виртуальным помощником Cora, более продвинутой версии «Алисы». В очередной раз сбросив звонок матери, парень и не догадывается, что это был последний раз, когда они могли бы поговорить. После смерти мамы виртуальные миры все сильнее затягивают Никиту, отдаляя его реальности.

Однако жизнь дает ему шанс увидеть свою жизнь со стороны. Внезапно открывшийся портал переносит его в параллельную, не слишком привлекательную, Вселенную. Посмотрев, как жутко может выглядеть мир, где люди друг другу не нужны, парень делает нелегкий выбор и обретает шанс на то, чтобы изменить собственное будущее. В какой-то степени это современная версия сказки о потерянном времени, где у человека получается обрести его вновь и наверстать упущенное.

«Мы нашли не просто занимательные истории, а целую фантастическую мультивселенную – сложные и масштабные миры книг Кира Булычёва, — говорит генеральный продюсер и один из авторов сценария фильма Дмитрий Белосохов, — И вот, вдохновившись рассказами и адаптируя их к реалиям сегодняшнего времени, мы решили показать современному зрителю симбиоз между идеями великого мастера фантастики и вопросами о ближайшем будущем, которые нас интересуют сегодня. А еще — создать своего героя, который мог бы конкурировать с условным «Человеком-пауком». Не могу сейчас смело заявить, что мы нашли такого героя, но, по крайней мере, мы нащупали направление».

По словам президента Киностудии имени Кира Булычева Эльбора Чернова, всякий раз, запуская новый проект, они с командой пытаются ответить на три вопроса: о чем зритель глубоко задумается, что осознает до конца фильма, и какой пример возьмет для себя.

«Создавая этот фильм, мы хотели изменить мир к лучшему. Ключевой задачей для нас было снять картину, которая побудит молодежь задуматься и произвести ревизию ценностей. Самая дорогая валюта на сегодняшний день – это время, и поэтому наш проект называется «Хронос». Нам важно, чтобы люди это понимали и ценили каждое мгновение, проведенное с близкими. Второй определяющий фактор, подтолкнувший нас снять этот фильм, – желание создать позитивный образ будущего. Именно это заложено в произведениях Кира Булычева и поэтому мы продолжим над ними работать», — говорит Эльбор Чернов.

Через образ матери создатели картины показывают, что зачастую мы не ценим того, что у нас есть, а ведь в один может так случиться, что позвонить будет просто некому.

«Эта история ценна тем, что отлично показывает, как мы не бережем то, что у нас есть, пока не потеряем. Это вечная проблема, с которой люди сталкиваются вновь и вновь. А мама — это, наверное, самое важное, что есть в жизни каждого человека. Так что этот фильм посвящается всем мамам», – сказал исполнитель главной роли, дебютант Николай Новоселов.

«Сегодня я впервые посмотрела фильм целиком на большом экране и не могла сдержать слез, – призналась актриса Ангелина Пахомова, сыгравшая девушку главного героя. – Я видела, что людей вокруг история тоже очень тронула, потому что у каждого есть мама, и мы все боимся ее потерять. И это прекрасно, что наш фильм вызывает чувства, заставляет людей задуматься, но не делает это в лоб. Прелесть фантастики как раз в том и заключается, что она позволяет через метафору, через воображение показать реальность, в которой мы живем».

Отклик зрителей отметил и режиссер картины Дмитрий Ендальцев, для которого «Мама» стала полнометражным дебютом.

«Я сейчас смотрел фильм, слышал какие-то положительные реакции в зале и думал о том, что очень благодарен моим родителям. Мне кажется, что за каждым разом, когда ты не сдался, когда чего-то достиг, обязательно стоит чья-то любящая тебя душа, а порой не одна. И я хочу сказать спасибо всем близким людям, которые меня любили, любят и продолжают поддерживать».

В завершение презентации фильма продюсеры объявили о том, что прокат картины продлится около полугода и не завершится до тех пор, пока фильм не будет показан в каждом российском кинотеатре. Создатели фильма отметили, что это не вопрос кассовых сборов: главное, чтобы фильм «Мама» увидело как можно большее количество зрителей.