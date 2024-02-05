Twins Kovl спели в филармонии

Дуэт сестер-близняшек Twins Kovl представил новую песню «Человеку». Съемки к новому синглу прошли в концертном зале филармонии и дополнили живую инструментальную составляющую произведения – звучание альта и фортепиано.

Песня внушает такое спокойствие, что ее можно использовать вместо медитаций. Но стоит предупредить: после прослушивания вы снова поверите в любовь и сможете доверять людям.

Сестры Наталия и Анжелла называют новый сингл самым светлым в своем творчестве: «Когда мы слушаем эту песню, глаза наполняются слезами. Как бы ни было больно в прошлом, любовь настоящая обязательно сбудется!».