Twins Kovl спели в филармонии

Дуэт сестер-близняшек Twins Kovl представил новую песню «Человеку». Съемки к новому синглу прошли в концертном зале филармонии и дополнили живую инструментальную составляющую произведения – звучание альта и фортепиано.
Песня внушает такое спокойствие, что ее можно использовать вместо медитаций. Но стоит предупредить: после прослушивания вы снова поверите в любовь и сможете доверять людям.
Сестры Наталия и Анжелла называют новый сингл самым светлым в своем творчестве: «Когда мы слушаем эту песню, глаза наполняются слезами. Как бы ни было больно в прошлом, любовь настоящая обязательно сбудется!».
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.