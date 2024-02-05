Miraya Shark выпустила песню «Чайными»

После продолжительной паузы талантливая Miraya Shark выпускает свежую новинку «Чайными», релиз которой состоялся 5 февраля.

«Песня написана после некоторого молчания. Изначально, я очень прочувствовала музыку и захотела передать ее и показать слушателям. Красивая и сильная песня. Каждый найдет в ней что-то свое. Личное», – поделилась Miraya Shark.