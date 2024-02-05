Выставку болгарского театрального плаката в Остафьево посетили более 1000 человек

Более 1000 человек посетили выставку «Болгарский театральный плакат», которая прошла на площадке музея-заповедника «Остафьево» - «Русский Парнас». Это совместный проект Бахрушинского театрального музея и Болгарского культурного института в Москве.

Посетители выставки увидели плакаты, созданные к известным произведениям: «Фауст», «Король Лир», к культовому мюзиклу «Кошки». В состав выставки вошли работы 23 авторов, отражающие преемственность и новые направления в графическом дизайне Болгарии за последние 40-50 лет.

Из отзывов посетителей:

«Прекрасная выставка плакатного искусства. Заставляет задуматься над некоторыми афишами – хочется что-то перечитать или пересмотреть. Спасибо большое!! Не часто бывают выставки плакатов и афиш, а зря».

«Очень красиво, метко... Неожиданная выставка для усадьбы, но приятно качественная. Отдельное спасибо за плакаты «Русских сезонов», «Жизнь за царя». Спасибо, молодцы, все супер».

«Выставка понравилась. Посетили второй раз. Браво!!»

«Мы рады, что выставка «Болгарский театральный плакат» имела такой успех у посетителей усадьбы «Остафьево». Это уже второй опыт нашего сотрудничества с Болгарским культурным институтом в Москве. Нам было интересно, как воспримут выставку гости усадьбы, привыкшие к совсем другим экспозициям. Отрадно, что наше желание привлечь внимание к этому виду искусства нашло живой отклик у зрителей», - поделилась руководитель международного отдела Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.

«Болгарский театральный плакат» – наш первый совместный проект с Бахрушинским театральным музеем, который вызвал огромный интерес посетителей. Это необычный для нашего музея формат выставки, и мы рады, что он понравился нашим гостям», – прокомментировал руководитель Музея-заповедника «Остафьево» – «Русский Парнас» Юрий Евтюхин.