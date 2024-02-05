Выставку болгарского театрального плаката в Остафьево посетили более 1000 человек

Более 1000 человек посетили выставку «Болгарский театральный плакат», которая прошла на площадке музея-заповедника «Остафьево» - «Русский Парнас». Это совместный проект Бахрушинского театрального музея и Болгарского культурного института в Москве.
Посетители выставки увидели плакаты, созданные к известным произведениям: «Фауст», «Король Лир», к культовому мюзиклу «Кошки». В состав выставки вошли работы 23 авторов, отражающие преемственность и новые направления в графическом дизайне Болгарии за последние 40-50 лет.
Из отзывов посетителей:
- «Прекрасная выставка плакатного искусства. Заставляет задуматься над некоторыми афишами – хочется что-то перечитать или пересмотреть. Спасибо большое!! Не часто бывают выставки плакатов и афиш, а зря».
- «Очень красиво, метко... Неожиданная выставка для усадьбы, но приятно качественная. Отдельное спасибо за плакаты «Русских сезонов», «Жизнь за царя». Спасибо, молодцы, все супер».
- «Выставка понравилась. Посетили второй раз. Браво!!»
«Мы рады, что выставка «Болгарский театральный плакат» имела такой успех у посетителей усадьбы «Остафьево». Это уже второй опыт нашего сотрудничества с Болгарским культурным институтом в Москве. Нам было интересно, как воспримут выставку гости усадьбы, привыкшие к совсем другим экспозициям. Отрадно, что наше желание привлечь внимание к этому виду искусства нашло живой отклик у зрителей», - поделилась руководитель международного отдела Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.
«Болгарский театральный плакат» – наш первый совместный проект с Бахрушинским театральным музеем, который вызвал огромный интерес посетителей. Это необычный для нашего музея формат выставки, и мы рады, что он понравился нашим гостям», – прокомментировал руководитель Музея-заповедника «Остафьево» – «Русский Парнас» Юрий Евтюхин.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.