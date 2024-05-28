Тысяча фанатов фильма «Майор Гром: Игра» посетили специальную автограф-сессию в ЦДМ на Лубянке

26 мая в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» прошла автограф-сессия, посвящённая выходу картины «Майор Гром: Игра». Участниками встречи с поклонниками стали создатели фильма: Олег Трофим, Артём Габрелянов, Михаил Китаев, Роман Котков; а также актёры – исполнители главных ролей: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Сергей Горошко, Александр Сетейкин и Андрей Трушин.

Премьера приключенческого фильма «Майор Гром: Игра» состоялась 23 мая 2024 года во всех кинотеатрах страны, а уже сегодня актёры и создатели фильма встретились с поклонниками в ЦДМ на самой масштабной автограф-сессии картины. По словам организаторов, мероприятие посетило более тысячи человек, которые прошли предварительную онлайн-регистрацию. Как подчеркнули представители Bubble Studios регистрация завершилась через несколько минут после её объявления, и это неудивительно: с выходом первого фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» фандом сильно вырос, фанаты ходят в кино по несколько раз, косплеят героев, стоят в многочасовых очередях на мероприятия. Автограф-сессия в ЦДМ не стала исключением. Однако, несмотря на большое количество желающих получить автограф и сфотографироваться с любимыми героями, трёхчасовая фан-встреча прошла на одном дыхании.

Завершилось мероприятие приятными подарками. Звёздным гостям вручили эксклюзивных мишек – символов «Центрального Детского Магазина на Лубянке».