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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Тысяча фанатов фильма «Майор Гром: Игра» посетили специальную автограф-сессию в ЦДМ на Лубянке

editor
By editor
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майор гром игра

26 мая в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» прошла автограф-сессия, посвящённая выходу картины «Майор Гром: Игра». Участниками встречи с поклонниками стали создатели фильма: Олег Трофим, Артём Габрелянов, Михаил Китаев, Роман Котков; а также актёры – исполнители главных ролей: Любовь Аксёнова, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Сергей Горошко, Александр Сетейкин и Андрей Трушин.

Премьера приключенческого фильма «Майор Гром: Игра» состоялась 23 мая 2024 года во всех кинотеатрах страны, а уже сегодня актёры и создатели фильма встретились с поклонниками в ЦДМ на самой масштабной автограф-сессии картины. По словам организаторов, мероприятие посетило более тысячи человек, которые прошли предварительную онлайн-регистрацию. Как подчеркнули представители Bubble Studios регистрация завершилась через несколько минут после её объявления, и это неудивительно: с выходом первого фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» фандом сильно вырос, фанаты ходят в кино по несколько раз, косплеят героев, стоят в многочасовых очередях на мероприятия. Автограф-сессия в ЦДМ не стала исключением. Однако, несмотря на большое количество желающих получить автограф и сфотографироваться с любимыми героями, трёхчасовая фан-встреча прошла на одном дыхании.

Завершилось мероприятие приятными подарками. Звёздным гостям вручили эксклюзивных мишек – символов «Центрального Детского Магазина на Лубянке».

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