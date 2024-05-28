Илья Муромец русской авиации

Молодой изобретатель Игорь Сикорский. 1912 г.

25 мая исполняется 135 лет со дня рождения гениального русского изобретателя Игоря Ивановича Сикорского, совершившего революцию в мировой авиации.

В Российском фонде культуры есть фотографии с автографом авиаконструктора, вырезки из газет, журналов, книги, относящиеся к периоду эмигрантской жизни Игоря Ивановича. Материалы бережно хранились в обществе «Родина», основанном в США русскими офицерами. А в начале 2000-х были переданы в Россию.

Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве в интеллигентной семье. Уже в юном возрасте он начал мастерить электрические приборы. От своей матери, которая прививала сыну любовь к искусству, маленький Игорь узнал про Леонардо Да Винчи. Его разработки в области инженерии очень интересовали мальчика – он, как и великий итальянский учёный, мечтал построить летательный аппарат. Сделать это удалось очень скоро – в возрасте 12 лет юноша смастерил модель будущего вертолёта с резиновым мотором.

Игорь Иванович Сикорский — отец мировой авиации

Настоящий прорыв произошёл в 1912-1914 годах, когда Игорь Сикорский сконструировал и представил в Петербурге два самолёта – «Русский витязь» и «Илья Муромец». Последний планировался как пассажирский, но началась Первая мировая война, и он стал бомбардировщиком. В ходе боевых операций был сбит всего 1 из 90 самолётов данного типа.

Из коллекции Российского фонда культуры

Сегодня увидеть «Илью Муромца» можно в Центральном музее военно-воздушных сил в подмосковном Монино. Там в ангаре стоит макет самолёта, который сделали в натуральную величину по заказу киностудии «Мосфильм» для съёмок фильма «Поэма о крыльях». Машина способна рулить и совершать пробежки по аэродрому. В Музей ВВС он поступил в 1979 году и с 1985-го экспонируется после восстановительного ремонта.

Макет способен рулить и совершать пробежки по аэродрому

Макет самолёта «Илья Муромец» в Центральном музее военно-воздушных сил в подмосковном Монино

Макет самолёта «Илья Муромец» в Центральном музее военно-воздушных сил в подмосковном Монино

Но вернёмся в царскую Россию. Император Николай II лично осматривал «Русского витязя» и даже поднимался на борт. Он проявил большой интерес к самолёту и продемонстрировал крепкие познания в области авиации. С этого времени в пассажирском салоне «Русского Витязя» появилась серебряная мемориальная доска «Сию каюту осчастливил Своим посещением Державный адмирал будущего великого Российского Воздушного флота Его Императорское Величество Государь Император». А молодого изобретателя Игоря Сикорского царь наградил золотыми часами.

Император Николай II лично осматривал «Русского витязя» и даже поднимался на борт. С Игорем Сикорским. 1913 г.

Первый полёт тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика «Илья Муромец»

До 1917 года Сикорский сконструировал более двух десятков летательных машин, два вертолёта, трое аэросаней и один авиадвигатель.

После революции он был вынужден эмигрировать в США, где создал небольшую компанию. Рабочее место обустроил в курятнике рядом с домом. А помогали ему русские эмигранты – в основном офицеры из царской армии. Их первый самолёт назывался S-29-A, где S – Сикорский, 29 – номер сконструированного Сикорским самолёта, А – Америка.

Сергей Рахманинов называл Игоря Сикорского Ильёй Муромцем русской авиации

Детали использовали примитивные – бамперы от автомобиля и ненужные пружины для кровати. Гайки были такими старыми, что вылетали, когда самолёт без действия стоял на земле. Два мотора, купленные по 250 долларов каждый, тоже были в сомнительном состоянии.

Иногда денег не хватало даже на зарплату сотрудникам, но люди продолжали работать бесплатно по 12-14 часов в день. Помогали друзья. Так, в самый критический момент известный композитор и пианист Сергей Рахманинов, с которым Игорь Сикорский поддерживал тёплые отношения всю свою жизнь, пожертвовал 5000 долларов. Одно время он даже был вице-президентом компании Сикорского и называл авиаконструктора Ильёй Муромцем русской авиации.

Наконец самолёт был готов к полёту. Сикорский хотел взять на борт только троих, но в кабинку набились 7 или 8 человек – все хотели стать частью исторического события. Это было ошибкой, признавался потом Игорь Сикорский, но у него не хватило духу отказать, ведь ребята потратили много сил на создание этой машины.

Испытывая новую модель вертолёта

Как только самолёт оторвался от земли, Сикорский понял, что старые моторы не справляются, аппарат надо сажать, но было уже поздно. Конструкция упала на поле для гольфа. Никто не пострадал, но и без того плохие детали пришли в негодность.

Эта неудача не сломила дух гениального изобретателя. Уже через некоторое время появился S-38. Одна из самых успешных моделей, которую изготовили 114 образцов – для использования в военное и мирное время.

А после того, как был создан самолёт, способный перелететь Атлантику, Игорь Иванович Сикорский вернулся к своей юношеской мечте. Он хотел собрать машину, которая могла бы взлетать и приземляться вертикально – вертолёт. Первые попытки, предпринятые в России в 1909 году, были неудачными. Так, с 1929-го он начинает работать над конструкцией новой машины. В 1931 году подаёт на патент и в 1935 получает его.

Фотография с автографом И.И. Сикорского (Из коллекции Российского фонда культуры)

Фотография с автографом И.И. Сикорского (Из коллекции Российского фонда культуры)

Вскоре вертолёты стали служить людям и спасать жизни. Во время Второй мировой войны у вертолёта была розыскная миссия. В мирное время такие летающие машины могли транспортировать брёвна из леса, где не было дорог.

Архив И.И. Сикорского (Из коллекции Российского фонда культуры)

Великий авиаконструктор сделал в США блестящую карьеру, но никогда не забывал, что он — русский человек.

(Из интервью И.И. Сикорского) «Род мой, который происходит из села на Киевщине, где мой дед и отец были священниками, чисто украинского происхождения, – говорил Игорь Иванович. – Однако мы считаем себя русскими».

В его американском доме говорили только на русском языке. Игорь Иванович активно способствовал развитию Русской православной церкви в США. Входил в состав руководящего комитета Пушкинского фонда, участвовал в деятельности Толстовского фонда, ставившего своей целью оказание финансовой помощи русским эмигрантам. В 1937 году вступил в Союз ревнителей памяти императора Николая II. Дружил с основателями общества «Родина», куда передал свои личные вещи и автографы.

Игорь Иванович Сикорский

Игорь Сикорский прожил долгую жизнь. Он ушёл на пенсию в 1957 году в возрасте 68 лет. Но и после этого ещё долго работал консультантом в своей корпорации, которая функционирует и сегодня. Его последний рабочий день в офисе был за день до смерти, 25 октября 1972 года. Умер Игорь Иванович Сикорский ночью – заснул и не проснулся. Великий русский изобретатель улетел в небо к своим самолётам…

Материал из архива коллекций даров Российского фонда культуры. Предоставлен главным хранителем О.К. Земляковой. Фото: открытые источники, Российский фонд культуры

Российский фонд культуры благодарит Центральный музей военно-воздушных сил за помощь в подготовке материала