Тысячи москвичей и гостей столицы посетили программу Музея Победы ко Дню российской почты

13 июля, в День российской почты, Музей Победы провел специальную программу. Мероприятия прошли в главном здании музея и на территории мемориального комплекса на Поклонной горе в рамках бесплатной программы «Парк Победы. Главный патриотический».

«Письма — это живая нить, связывающая поколения, и, читая строки, мы переносимся в прошлое, можем понять эмоции и переживания людей. Письма стали важными свидетельствами истории и неотъемлемой частью выставочных проектов Музея Победы. Так, например, на выставке «Он сражался за Родину» посетители музея на Поклонной горе могли увидеть письмо Михаилу Шолохову от бойцов и офицеров, в котором они делятся своими впечатлениями о его романе, а в витрине проекта «Семейные реликвии» представлены письма участника первой партизанской дивизии «Дедушка» Василия Степанова», – отметили в Музее Победы.

В Музее Победы для гостей работала тематическая выставка Почты России об истории развития почты. В нее вошло около 50 экспонатов из Музея русской почты и Московского почтамта, которые рассказывают об истории развития почты в XIX-XX веках, почтовом деле, московских отделениях связи. Среди уникальных предметов — берестяное письмо, почтовые ящики начала и середины XX века, старинные весы для взвешивания почтовых отправлений, саквояж почтальонов Российской империи, кожаная сумку почтальона для газет 30-40-х годов, почтовые рожки. Выставка также освещала особенности работы почтамта в военный период, посетители могли увидеть письма-треугольники и фронтовые открытки, мешочек для голубеграммы, щипцы для сбрасывания немецких зажигательных бомб с крыши почтамта, кобуру для пистолета военного почтальона и многое другое.

В рамках работы выставки Почта России и Музей Победы организовали бесплатный мастер-класс и познавательную лекцию. Участники попробовали создать письма-треугольники, как это делали в годы войны, а также оформили памятные открытки и отправили их адресатам. В ходе мероприятия гостям также рассказали о том, как работала почтовая связь в годы войны, о роли почтальонов в поддержании морального духа солдат и о современном формате почты.

Для зрителей в Зале Полководцев прошла акция «Ромашка Победы. Семейные истории войны». Жители и гости Москвы прочли письма своих прабабушек и прадедушек, которые сражались на фронтах Великой Отечественной или трудились в тылу, приближая Победу.

В парке у музея на Поклонной горе работали интерактивные площадки «Письмо Защитнику Отечества», на которых рассказывали о работе полевой почты на передовой и учили складывать фронтовой треугольник.

«Нам рассказали, что в годы Великой Отечественной письма писали не только своим родным, но и отправляли весточки бойцам на передовую со словами поддержки. Треугольник так и подписывали – «дорогому незнакомому бойцу». Мы всей семьей с мужем и сыном сегодня тоже так поступили и написали письма нашим защитникам в зону специальной военной операции, пусть эти письма наши вдохновят их и придадут им сил и мужества», — поделилась посетитель Парка Победы Елизавета Ионова.