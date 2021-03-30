«Музыка. Медитация. Магия» — новая музыкальная программа Натальи Сидорцовой

28 марта 2021 года Наталья Сидорцова представила абсолютно новую музыкальную программу-эксперимент в Арт-пространстве «Fotofaktura». Зрителей ждало погружение в причудливый сплав фолка, этно-джаза, нью-эйдж, аутентичных шаманских ритмов и электроакустики в сочетании с мелодичной романтикой авторских песен.
Одна из самых ярких участниц шоу «Голос», мультистилистичная певица, актриса, звезда российских мюзиклов «Анна Каренина», «Граф Орлов», «Ромео и Джульетта» – Наталья Сидорцова известна редким диапазоном мощного, красивого голоса в 4 октавы. Артистка экспериментирует со стилями и формами, в очередной раз доказывая, что ей подвластно все многообразие жанров.
Концерт «Музыка. Медитация. Магия» ознаменовал новый этап в творчестве Натальи Сидорцовой. Это творческая дань коренным музыкальным традициям севера, запада и востока через призму современной музыкальной культуры. Певица представила три авторских премьеры (песни, написанные Таней Балакирской для нового альбома), релиз одной из которых в качестве сингла намечен уже на апрель.
Особую мистическую атмосферу создала композиция на несуществующем языке.
«Песню «Murei» я называю своей личной мантрой. – рассказывает певица, – Записала ее много лет назад со своим бывшим мужем. Получилась фонетическая фантазия, не имеющая конкретной смысловой нагрузки. Однако она очень точно отражает мое внутреннее состояние, которое каждый раз разное. А я убеждена, что в музыке состояние важнее смыслов».
Специальным гостем стал Даниил Королев, этнический певец и музыкант, четверть-финалист шоу «Голос».
«Я давно хотела исполнить песню на редком языке, – делится Наталья, – Думала обратиться к языкам сибирских народов или северным традициям. Вдохновением стал дуэт моего друга GURUDE с норвежской певицей Элин Кавен на саамском языке. Одну из ее песен я выучила и переаранжировала для себя».
По словам Натальи, ее всегда привлекало этническое искусство. В детстве она выступала в фольклорном ансамбле, исполняя древние аутентичные композиции. Будучи студенткой, экспериментировала в этом направлении, создавая песни в этно-стиле. В мюзиклах продюсировала и создавала хоровые номера, стилизованные под русскую этнику.
«Магия – внутри каждого, кто умеет чувствовать. – говорит Наталья,– Я всегда обладала развитой интуицией, очень тонко чувствовала людей, природу, энергию. Этническое искусство было со мной всегда. Но не хватало смелости сделать его основой творчества, отделившись от привычных жанров».
Певица признается, что этот концерт стал результатом кардинальной внутренней трансформации, принятия и соединения со своим древним, сильным и талантливым родом. На протяжении полутора часов без перерыва звучали мистические мотивы в современных аранжировках. Мощнейший вокал Натальи Сидорцовой, искрометная энергия, безграничный полет голоса и души, – новая программа покорила сердца зрителей. Блестящий успех вдохновил Наталью на дальнейшие концерты в новых направлениях: фолк, эмбиент, нью-эйдж. Новые композиции войдут во второй сольный альбом.
Развиваясь в новых направлениях, Наталья не оставит без внимания свои традиционные жанры – инди-рок, поп и джаз-рок и, конечно, мюзиклы. На 13 июля запланирован большой сольный концерт с оркестром в КЗ «МИР». Зрителей ждут звездные коллаборации.
Фото – Анна КАТАНОВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.