«Музыка. Медитация. Магия» — новая музыкальная программа Натальи Сидорцовой

28 мар­та 2021 года Ната­лья Сидор­цо­ва пред­ста­ви­ла абсо­лют­но новую музы­каль­ную про­грам­му-экс­пе­ри­мент в Арт-про­стран­стве «Fotofaktura». Зри­те­лей жда­ло погру­же­ние в при­чуд­ли­вый сплав фол­ка, этно-джа­за, нью-эйдж, аутен­тич­ных шаман­ских рит­мов и элек­тро­аку­сти­ки в соче­та­нии с мело­дич­ной роман­ти­кой автор­ских песен.

Одна из самых ярких участ­ниц шоу «Голос», муль­ти­сти­ли­стич­ная певи­ца, актри­са, звез­да рос­сий­ских мюзик­лов «Анна Каре­ни­на», «Граф Орлов», «Ромео и Джу­льет­та» – Ната­лья Сидор­цо­ва извест­на ред­ким диа­па­зо­ном мощ­но­го, кра­си­во­го голо­са в 4 окта­вы. Артист­ка экс­пе­ри­мен­ти­ру­ет со сти­ля­ми и фор­ма­ми, в оче­ред­ной раз дока­зы­вая, что ей под­власт­но все мно­го­об­ра­зие жанров.

Кон­церт «Музы­ка. Меди­та­ция. Магия» озна­ме­но­вал новый этап в твор­че­стве Ната­льи Сидор­цо­вой. Это твор­че­ская дань корен­ным музы­каль­ным тра­ди­ци­ям севе­ра, запа­да и восто­ка через приз­му совре­мен­ной музы­каль­ной куль­ту­ры. Певи­ца пред­ста­ви­ла три автор­ских пре­мье­ры (пес­ни, напи­сан­ные Таней Бала­кир­ской для ново­го аль­бо­ма), релиз одной из кото­рых в каче­стве сингла наме­чен уже на апрель.

Осо­бую мисти­че­скую атмо­сфе­ру созда­ла ком­по­зи­ция на несу­ще­ству­ю­щем языке.

«Пес­ню «Murei» я назы­ваю сво­ей лич­ной мантрой. – рас­ска­зы­ва­ет певи­ца, – Запи­са­ла ее мно­го лет назад со сво­им быв­шим мужем. Полу­чи­лась фоне­ти­че­ская фан­та­зия, не име­ю­щая кон­крет­ной смыс­ло­вой нагруз­ки. Одна­ко она очень точ­но отра­жа­ет мое внут­рен­нее состо­я­ние, кото­рое каж­дый раз раз­ное. А я убеж­де­на, что в музы­ке состо­я­ние важ­нее смыслов».

Спе­ци­аль­ным гостем стал Дани­ил Коро­лев, этни­че­ский певец и музы­кант, чет­верть-фина­лист шоу «Голос».

«Я дав­но хоте­ла испол­нить пес­ню на ред­ком язы­ке, – делит­ся Ната­лья, – Дума­ла обра­тить­ся к язы­кам сибир­ских наро­дов или север­ным тра­ди­ци­ям. Вдох­но­ве­ни­ем стал дуэт мое­го дру­га GURUDE с нор­веж­ской певи­цей Элин Кавен на саам­ском язы­ке. Одну из ее песен я выучи­ла и пере­а­ран­жи­ро­ва­ла для себя».

По сло­вам Ната­льи, ее все­гда при­вле­ка­ло этни­че­ское искус­ство. В дет­стве она высту­па­ла в фольк­лор­ном ансам­бле, испол­няя древ­ние аутен­тич­ные ком­по­зи­ции. Будучи сту­дент­кой, экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ла в этом направ­ле­нии, созда­вая пес­ни в этно-сти­ле. В мюзик­лах про­дю­си­ро­ва­ла и созда­ва­ла хоро­вые номе­ра, сти­ли­зо­ван­ные под рус­скую этнику.

«Магия – внут­ри каж­до­го, кто уме­ет чув­ство­вать. – гово­рит Ната­лья,– Я все­гда обла­да­ла раз­ви­той инту­и­ци­ей, очень тон­ко чув­ство­ва­ла людей, при­ро­ду, энер­гию. Этни­че­ское искус­ство было со мной все­гда. Но не хва­та­ло сме­ло­сти сде­лать его осно­вой твор­че­ства, отде­лив­шись от при­выч­ных жанров».

Певи­ца при­зна­ет­ся, что этот кон­церт стал резуль­та­том кар­ди­наль­ной внут­рен­ней транс­фор­ма­ции, при­ня­тия и соеди­не­ния со сво­им древним, силь­ным и талант­ли­вым родом. На про­тя­же­нии полу­то­ра часов без пере­ры­ва зву­ча­ли мисти­че­ские моти­вы в совре­мен­ных аран­жи­ров­ках. Мощ­ней­ший вокал Ната­льи Сидор­цо­вой, искро­мет­ная энер­гия, без­гра­нич­ный полет голо­са и души, – новая про­грам­ма поко­ри­ла серд­ца зри­те­лей. Бле­стя­щий успех вдох­но­вил Ната­лью на даль­ней­шие кон­цер­ты в новых направ­ле­ни­ях: фолк, эмби­ент, нью-эйдж. Новые ком­по­зи­ции вой­дут во вто­рой соль­ный альбом.

Раз­ви­ва­ясь в новых направ­ле­ни­ях, Ната­лья не оста­вит без вни­ма­ния свои тра­ди­ци­он­ные жан­ры – инди-рок, поп и джаз-рок и, конеч­но, мюзик­лы. На 13 июля запла­ни­ро­ван боль­шой соль­ный кон­церт с оркест­ром в КЗ «МИР». Зри­те­лей ждут звезд­ные коллаборации.

Фото – Анна КАТАНОВА

укра­ли