Музыка как мостик

Международный фестиваль средневековой музыки «Musica Mensurata» пройдет в Москве с 15 по 22 апреля 2021 года. Фестиваль уже седьмой по счету, и его площадка — Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Петра и Павла. Музыканты-участники смотра — специалисты по аутентичному исполнительству, И самим фактом концертов они подводят итоги кропотливой исследовательской работы: прежде чем сыграть средневековую музыку, нужно правильно прочесть и интерпретировать «рукописи тысячелетней давности». Хронологический диапазон проекта – несколько веков, будут звучать редкие и экзотические инструменты, старинные языки.
Команде «Musica Mensurata» интересны не только музыкальные, но и культурно-исторические связи или наоборот, различия, делающие сочинения того или иного региона неповторимыми. Многое, как всегда в искусстве, живет на стыках влияний, жанров и школ. Тема нынешнего фестиваля — граница между светской и религиозной музыкой. Как рассказывает сайт проекта, «в XIII веке богословы цитировали любовные песни в своих трактатах, а придворные светские жанры использовали церковные песнопения и осмысляли порой даже самые приземленные образы в религиозном контексте. Музыка выстраивала мостик между церковной службой и обычной жизнью».
Каждый концерт будет сопровождаться рассказом художественного руководителя фестиваля Данила Рябчикова. Он музыкант и эрудит, отдавший старой музыке два десятилетия, автор книги «Музыкальная история средневековой Европы». Среди исполнителей – участники ансамбля «Ensemble Labyrinthus». Он существует больше десяти лет, играя многое, выпуская диски, занимаясь просветительской деятельностью. Название коллектива «связано с традицией средневековых лабиринтов, в процессиях по которым, вероятно, использовалась особая паралитургическая музыка, составляющая основу репертуара ансамбля».
На седьмом фестивале выступят Анастасия Бондарева (вокал, шифони), Любовь Шаромова (вокал), Варвара Котова (вокал), Наталья Вергей (вокал), Евгений Скурат (вокал), Ольга Комок (органетто), Дарья Маглеванная (виела), Александр Горбунов (виела, ребек), Басем Аль-Ашкар (уд) и руководитель ансамбля Данил Рябчиков (цитоль XII века, цитоль XIII века, мавританская гитара).
В афише три концерта. Сперва прозвучит музыка Франции, придворные сочинения Гильома де Машо, Филиппа де Витри и Пьера де ла Круа. Великие имена, формировавшие музыкальную карту средневековой Европы. Сыграют также «самые ранние из дошедших до нас органных произведений, найденных в английских и итальянских рукописях XIV–XV веков». В них обыгрываются темы прославленных французских мастеров. Нас ждут, кстати, российские премьеры.
Данила Рябчиков, художественный руководитель Международного фестиваля средневековой музыки «Musica Mensurata»
Второй концерт перенесет слушателей на Пиренейский полуостров, и прозвучат кантиги — испанские и португальские одноголосные песни XIII — XIV веков, светские и паралитургические. Кантиги писали по разным поводам. Есть кантиги дружбы и любви, есть посвященные деве Марии…. И здесь некоторые вещи исполнят в России впервые. Публику ждет придворная музыка одного из средневековых королей Кастилии и Леона, а также вещи, примерно того же времени, сочинявшиеся при дворе короля Португалии. Это совсем иное звучание, чем на первом концерте: как говорит Данил Рябчиков, «исполнение марианских кантиг, записанных при дворе короля Кастилии и Леона Альфонсо Х Мудрого… требует иных навыков и приемов, чем исполнение мотетов Филиппа де Витри».
Фестиваль предлагает вечер «Данте и трубадуры», для чего есть минимум три повода: 2021 год объявлен годом Данте; ученые говорят, что великий поэт начинал как поэт, выступивший продолжателем провансальских трубадуров и их итальянских подражателей»; кроме того, «создатель «Божественной комедии» неоднократно писал о музыке и трубадурах в своих работах. Музыка трех из них — Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля — составит основу заключительной программы».
Ансамбль Labyrinthus – первый российский ансамбль, исполняющий средневековую музыку, прорвавший «железный занавес» и выступавший на самых престижных европейских фестивалях во Франции («Les Meridiennes», Тур), Германии («Via Mediaeval», Оттерберг и «Tage Alter Muisk», Регенсбург), Швейцарии («Forum Alte Musik», Санкт-Галлен). Первый CD ансамбля – Carmina Helvetica, заслужил признание западноевропейской публики и критики (5 Pizzicato, Cd des Monat Minnesang.com).
На седьмом фестивале Musica Mensurata в составе ансамбля выступят Анастасия Бондарева (вокал, шифони), Любовь Шаромова (вокал), Варвара Котова (вокал), Наталья Вергей (вокал), Евгений Скурат (вокал), Ольга Комок (органетто), Дарья Маглеванная (виела), Александр Горбунов (виела, ребек), Басем Аль-Ашкар (уд) и Данил Рябчиков (цитоль XII века, цитоль XIII века, мавританская гитара, руководитель ансамбля).
Майя КРЫЛОВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.