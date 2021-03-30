Музыка как мостик

Меж­ду­на­род­ный фести­валь сред­не­ве­ко­вой музы­ки «Musica Mensurata» прой­дет в Москве с 15 по 22 апре­ля 2021 года. Фести­валь уже седь­мой по сче­ту, и его пло­щад­ка — Еван­ге­ли­че­ско-люте­ран­ский кафед­раль­ный собор Пет­ра и Пав­ла. Музы­кан­ты-участ­ни­ки смот­ра — спе­ци­а­ли­сты по аутен­тич­но­му испол­ни­тель­ству, И самим фак­том кон­цер­тов они под­во­дят ито­ги кро­пот­ли­вой иссле­до­ва­тель­ской рабо­ты: преж­де чем сыг­рать сред­не­ве­ко­вую музы­ку, нуж­но пра­виль­но про­честь и интер­пре­ти­ро­вать «руко­пи­си тыся­че­лет­ней дав­но­сти». Хро­но­ло­ги­че­ский диа­па­зон про­ек­та – несколь­ко веков, будут зву­чать ред­кие и экзо­ти­че­ские инстру­мен­ты, ста­рин­ные языки.

Коман­де «Musica Mensurata» инте­рес­ны не толь­ко музы­каль­ные, но и куль­тур­но-исто­ри­че­ские свя­зи или наобо­рот, раз­ли­чия, дела­ю­щие сочи­не­ния того или ино­го реги­о­на непо­вто­ри­мы­ми. Мно­гое, как все­гда в искус­стве, живет на сты­ках вли­я­ний, жан­ров и школ. Тема нынеш­не­го фести­ва­ля — гра­ни­ца меж­ду свет­ской и рели­ги­оз­ной музы­кой. Как рас­ска­зы­ва­ет сайт про­ек­та, «в XIII веке бого­сло­вы цити­ро­ва­ли любов­ные пес­ни в сво­их трак­та­тах, а при­двор­ные свет­ские жан­ры исполь­зо­ва­ли цер­ков­ные пес­но­пе­ния и осмыс­ля­ли порой даже самые при­зем­лен­ные обра­зы в рели­ги­оз­ном кон­тек­сте. Музы­ка выстра­и­ва­ла мостик меж­ду цер­ков­ной служ­бой и обыч­ной жизнью».

Каж­дый кон­церт будет сопро­вож­дать­ся рас­ска­зом худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля фести­ва­ля Дани­ла Ряб­чи­ко­ва. Он музы­кант и эру­дит, отдав­ший ста­рой музы­ке два деся­ти­ле­тия, автор кни­ги «Музы­каль­ная исто­рия сред­не­ве­ко­вой Евро­пы». Сре­ди испол­ни­те­лей – участ­ни­ки ансам­бля «Ensemble Labyrinthus». Он суще­ству­ет боль­ше деся­ти лет, играя мно­гое, выпус­кая дис­ки, зани­ма­ясь про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­стью. Назва­ние кол­лек­ти­ва «свя­за­но с тра­ди­ци­ей сред­не­ве­ко­вых лаби­рин­тов, в про­цес­си­ях по кото­рым, веро­ят­но, исполь­зо­ва­лась осо­бая пара­ли­тур­ги­че­ская музы­ка, состав­ля­ю­щая осно­ву репер­ту­а­ра ансамбля».

На седь­мом фести­ва­ле высту­пят Ана­ста­сия Бон­да­ре­ва (вокал, шифо­ни), Любовь Шаро­мо­ва (вокал), Вар­ва­ра Кото­ва (вокал), Ната­лья Вер­гей (вокал), Евге­ний Ску­рат (вокал), Оль­га Комок (орга­нет­то), Дарья Маг­ле­ван­ная (вие­ла), Алек­сандр Гор­бу­нов (вие­ла, ребек), Басем Аль-Ашкар (уд) и руко­во­ди­тель ансам­бля Данил Ряб­чи­ков (цитоль XII века, цитоль XIII века, мав­ри­тан­ская гитара).

В афи­ше три кон­цер­та. Спер­ва про­зву­чит музы­ка Фран­ции, при­двор­ные сочи­не­ния Гильо­ма де Машо, Филип­па де Вит­ри и Пье­ра де ла Круа. Вели­кие име­на, фор­ми­ро­вав­шие музы­каль­ную кар­ту сред­не­ве­ко­вой Евро­пы. Сыг­ра­ют так­же «самые ран­ние из дошед­ших до нас орган­ных про­из­ве­де­ний, най­ден­ных в англий­ских и ита­льян­ских руко­пи­сях XIV–XV веков». В них обыг­ры­ва­ют­ся темы про­слав­лен­ных фран­цуз­ских масте­ров. Нас ждут, кста­ти, рос­сий­ские премьеры.

Дани­ла Ряб­чи­ков, худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель Меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля сред­не­ве­ко­вой музы­ки «Musica Mensurata»

Вто­рой кон­церт пере­не­сет слу­ша­те­лей на Пире­ней­ский полу­ост­ров, и про­зву­чат кан­ти­ги — испан­ские и пор­ту­галь­ские одно­го­лос­ные пес­ни XIII — XIV веков, свет­ские и пара­ли­тур­ги­че­ские. Кан­ти­ги писа­ли по раз­ным пово­дам. Есть кан­ти­ги друж­бы и люб­ви, есть посвя­щен­ные деве Марии…. И здесь неко­то­рые вещи испол­нят в Рос­сии впер­вые. Пуб­ли­ку ждет при­двор­ная музы­ка одно­го из сред­не­ве­ко­вых коро­лей Касти­лии и Лео­на, а так­же вещи, при­мер­но того же вре­ме­ни, сочи­няв­ши­е­ся при дво­ре коро­ля Пор­ту­га­лии. Это совсем иное зву­ча­ние, чем на пер­вом кон­цер­те: как гово­рит Данил Ряб­чи­ков, «испол­не­ние мари­ан­ских кан­тиг, запи­сан­ных при дво­ре коро­ля Касти­лии и Лео­на Аль­фон­со Х Муд­ро­го… тре­бу­ет иных навы­ков и при­е­мов, чем испол­не­ние моте­тов Филип­па де Витри».

Фести­валь пред­ла­га­ет вечер «Дан­те и тру­ба­ду­ры», для чего есть мини­мум три пово­да: 2021 год объ­яв­лен годом Дан­те; уче­ные гово­рят, что вели­кий поэт начи­нал как поэт, высту­пив­ший про­дол­жа­те­лем про­ван­саль­ских тру­ба­ду­ров и их ита­льян­ских под­ра­жа­те­лей»; кро­ме того, «созда­тель «Боже­ствен­ной коме­дии» неод­но­крат­но писал о музы­ке и тру­ба­ду­рах в сво­их рабо­тах. Музы­ка трех из них — Бер­тра­на де Бор­на, Арна­у­та Дани­э­ля и Гир­а­у­та де Бор­не­ля — соста­вит осно­ву заклю­чи­тель­ной программы».

Ансамбль Labyrinthus – пер­вый рос­сий­ский ансамбль, испол­ня­ю­щий сред­не­ве­ко­вую музы­ку, про­рвав­ший «желез­ный зана­вес» и высту­пав­ший на самых пре­стиж­ных евро­пей­ских фести­ва­лях во Фран­ции («Les Meridiennes», Тур), Гер­ма­нии («Via Mediaeval», Оттер­берг и «Tage Alter Muisk», Регенс­бург), Швей­ца­рии («Forum Alte Musik», Санкт-Гал­лен). Пер­вый CD ансам­бля – Carmina Helvetica, заслу­жил при­зна­ние запад­но­ев­ро­пей­ской пуб­ли­ки и кри­ти­ки (5 Pizzicato, Cd des Monat Minnesang.com).

На седь­мом фести­ва­ле Musica Mensurata в соста­ве ансам­бля высту­пят Ана­ста­сия Бон­да­ре­ва (вокал, шифо­ни), Любовь Шаро­мо­ва (вокал), Вар­ва­ра Кото­ва (вокал), Ната­лья Вер­гей (вокал), Евге­ний Ску­рат (вокал), Оль­га Комок (орга­нет­то), Дарья Маг­ле­ван­ная (вие­ла), Алек­сандр Гор­бу­нов (вие­ла, ребек), Басем Аль-Ашкар (уд) и Данил Ряб­чи­ков (цитоль XII века, цитоль XIII века, мав­ри­тан­ская гита­ра, руко­во­ди­тель ансамбля).

Майя КРЫЛОВА

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