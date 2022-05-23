«У нее ясный ум и большое желание общаться с близкими»: Стас Пьеха о бабушке

Наследник громкой фамилии переживает, что редко видится с родными! Как сейчас чувствует себя его знаменитая бабушка? Правда ли, что она почти не выходит из дома? Из-за чего певица не хочет отмечать свой юбилей? Удается ли Стасу участвовать в жизни сына? Почему бывшая жена запретила мальчику заниматься единоборствами?

Петербуржец Стас Пьеха много лет жил на два города. В прошлом молодой человек утром мог быть в Москве, а после работы возвращаться домой на ночном поезде. Спустя годы метаний звезда принял решение окончательно перебраться в столицу. Здесь давно обосновалась и его мама Илона Броневицкая.

«Она живет с одной стороны Подмосковья, а я с другой. Для того чтобы встретиться, мы должны проделать по 68 километров. Но мы все равно стали видеться чаще», — делится исполнитель.

Сначала артист жил в квартире, но после свадьбы с моделью Натальей Горчаковой приобрел для семьи загородный дом. Несмотря на появление ребенка, супруги все же расстались. Девушка вместе с сыном вернулась в Санкт-Петербург.

«Это довольно непростая история, но так получилось. Благо, сейчас существует видеосвязь», — рассуждает звезда.

К тому времени Пьеха занялся бизнесом — открыл наркологическую клинику, поэтому не мог переехать из Москвы. Кроме того, музыкант постоянно занят здесь на съемках и выступлениях. Артист поселился за городом.

«Я живу в маленькой избушке, она стоит прямо у реки. У меня там даже мангал стоит, могу жарить шашлычок хоть каждый день», — рассказывает Стас.

Исполнителю нравится Москва и ее окрестности, но кое-что ему не дает покоя.

«Единственное, что огорчает – я всего раз в месяц вижусь с бабушкой. Но периодически с ней созваниваюсь», — делится наследник.



Эдита Станиславовна уже много лет живет под Санкт-Петербургом, в деревне Северная Самарка. Дом звезды эстрады находится в отдаленном месте, рядом с лесом. Раньше женщина очень любила гулять среди деревьев и наслаждаться пением птиц. Но в последнее время делает это редко.

«У нее, как и у любого человека в таком возрасте, есть некоторые проблемы», — объясняет артист.

Певица много лет назад призналась, что страдает из-за болей в ногах. Она с трудом передвигается, но всегда радуется, когда к ней приезжают гости.

«У нее ясный ум и огромное желание общаться с близкими. Это ее вдохновляет», — делится музыкант.

В этом году знаменитости исполнится 85 лет. Но Пьеха не планирует устраивать пышное торжество. Она хочет отметить праздник в кругу родных.

«Посидим в лесу. У нее там участок с беседкой. Я приеду, сестра, трое правнуков. Попробуем всех туда транспортировать. Будет встреча четырех поколений, прикольно», — говорит Стас.

Молодой человек старается чаще бывать в городе на Неве. Но не только из-за бабушки, а чтобы увидеть родного сына.

«Когда приезжаю в Пушкин, то сразу беру с собой подарки. Недавно купил ему аквариум со светящими рыбками, которые плавают как на дискотеке», — рассказывает артист.

Несмотря на расстояние, звездный папа активно участвует в жизни ребенка.

«Я хотел, чтобы он занимался единоборствами, ведь отца нет рядом на ежедневной основе. Важно, чтобы у него была некая авторитетная фигура, к примеру, сэнсэй», — объясняет знаменитость.

Но бывшая супруга не поддержала Стаса.

«Она боится, что он получит по голове. Пока они так и не дошли до того мастера, с которым я пообщался. Я хотел, чтобы Петя попал именно к нему», — рассказывает певец.

Музыкант убедил девушку, что мальчику важно уметь постоять за себя. Звезда сумел найти компромисс.

«Есть боевое искусство под названием бразильское джиу-джитсу, там нет ударов по голове. Он научится азам самообороны и будет владеть своим телом», — уверен исполнитель.

Артист считает, что тренировки пойдут сыну на пользу и помогут укрепить его дух.

«Это больше не про защиту, а про внутреннее ощущение. Когда человек уверен в себе, другие это чувствуют и даже не будут подходить», — объясняет звезда.

Пока Петр ходит в бассейн, но Стас надеется, что Наталья отдаст мальчика на борьбу.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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