Валерия и Иосиф Пригожин планируют запустить музыкальную социальную сеть

Звездные супруги признались, что стараются экономить! Почему продюсер не покупает дорогую одежду, а певица довольствуется скромными подарками? Сколько зарабатывает артистка? Для чего знаменитости решили запустить новую музыкальную социальную сеть?

Валерия и Иосиф Пригожин давно мечтают перебраться из квартиры в просторный загородный дом. Они хотят проводить вечера в большой гостиной с окнами в пол и плавать в собственном бассейне. Звездные супруги объехали все Подмосковье и посмотрели в общей сложности 300 коттеджей, но так и не нашли особняк мечты. Певице не нравились интерьеры, а продюсера не устраивала стоимость недвижимости.

«Построят замки и объявляют за них бешеные деньги. Кто 10 миллионов долларов, а кто 300 миллионов», — негодует мужчина.

«На картинке такой красивый дом, а приезжаешь и испытываешь ужас», — делится исполнительница.

Более статусные варианты оказались паре не по карману, но Валерия и Пригожин не отчаиваются. Они не хотят брать жилье в ипотеку и не планируют стройку. Звезды думают над тем, чтобы накопить недостающую сумму. Артисты даже отказались от летнего отдыха в пользу работы. Недавно стало известно, что они планируют запустить собственную музыкальную социальную сеть!

«У Иосифа давно была эта идея. Соцсеть позволит творческим людям находить друг друга», — рассказывает певица.

Артистка давно мечтала уйти со сцены, но продолжает активно работать. Сегодня ее гонорары составляют от пяти до семи миллионов рублей за корпоратив! Звезда записала альбом с Максимом Фадеевым и выпустила клип. Режиссером ее нового видео стал старший сын Артемий.

«Это была непростая работа. Часть клипа мы снимали в Москве: все сцены, где задействована я. А остальное было снято в Швейцарии», — делится Валерия.

Супруги рассчитывают на хороший заработок, но не забывают экономить. Они кардинально пересмотрели свой бюджет и отказались от дорогостоящих покупок.

«Я что-то приобретаю исключительно по поводу событий, а к дорогим покупкам уже остыл. Валерия покупает что-то себе, а я – детям», — отмечает Пригожин.

По словам продюсера, он всегда любил удобную и простую одежду.

«Дорогие шмотки как короткий секс», — уверен мужчина.

Исполнительница тоже никогда не любила тратить деньги просто так. Недавно Валерия праздновала свой день рождения и устроила скромный банкет только для друзей. Она заранее сказала мужу, что хочет в подарок новую сумку.

«Мы всегда обговариваем, что и кому нужнее в данный момент», — делится артистка.

Семья давно бы накопила нужную сумму, если бы не траты на детей. У певицы и продюсера есть шестеро наследников от предыдущих браков. Звезды считают своим долгом дать им все самое лучшее.

«Если бы вы пережили то, что пережили мы, вы бы говорили точно так же. Основные деньги уходят на образование и путешествия. Остальное не имеет ценности», — рассуждает Иосиф.

Полтора года назад знаменитости впервые стали бабушкой и дедушкой. У младшего сына певицы Арсения и его жены Лианы родилась дочь Селин. Валерия и Иосиф проводят с внучкой каждую свободную минуту.

«Я просто охренительный дедушка», — откровенничает продюсер.

«Селин такая болтушка. Говорит и повторяет слова за нами. Пока только предложения не говорит», — отмечает исполнительница.

СМИ пишут, что скоро в звездном семействе случится очередное пополнение. 25-летняя дочь Пригожина, Даная вышла замуж. По слухам, девушка готовится к рождению первенца! Мужчина во всем поддерживает наследницу.

«Я очень добрый, открытый и отзывчивый человек. Можно сказать — домашний МЧС», — смеется Иосиф.

Супруги намерены всячески помогать Данае с ребенком. Они надеются, что в будущем приобретут просторный загородный дом, чтобы приглашать туда внуков.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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