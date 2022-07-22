Учащиеся московского «Медиакласса» посмотрели полнометражный мультфильм «Суворов: Великое путешествие» и лично пообщались с его режиссером

20 июля в рамках образовательно-практического проекта «Газпром-Медиа Холдинга» «Территория КИТ» «PROфнавигатор» и проекта предпрофессионального образования Департамента образования и науки города Москвы «Медиакласс в московской школе» состоялось мероприятие для московских школьников, направленное на ознакомление с профессиями медиаиндустрии. Команда Группы Компаний ГПМ КИТ (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») провела экскурсию по своему офису-киногороду и организовала показ первого полнометражного фильма для массового зрителя в новой истории киностудии «Союзмультфильм» – мультфильма «Суворов: Великое путешествие».

Учащиеся медиакласса посетили офис Группы Компаний ГПМ КИТ, «Киностудию КИТ» и кинопрокатную компанию «Централ Партнершип» – крупнейшие российские компании по созданию и дистрибьюции самых успешных фильмов и сериалов. Георгий Рюмин, руководитель проекта «Территория КИТ» и креативный продюсер ГПМ КИТ, рассказал школьникам о том, как снимают и дистрибутируют контент, а также с чего начинается кино и почему оно нужно обществу.

Георгий Рюмин:

– Кино – это искусство, которое объединяет все остальные искусства: в нем есть литература, музыка, живопись, архитектура. Бернардо Бертолуччи сказал: «Люди ходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту». И правда, в зале рядом с вами сидят люди, которые выбрали это же кино, во время просмотра они реагируют на происходящее на экране примерно так же, как и вы. Именно это единение позволяет каждому человеку чувствовать, что он не одинок. Понимание того, что кинематограф позволяет нам разделять общую мечту, влюбляет в него. А воплощается мечта на съемочной площадке, там ее в буквальном смысле материализуют. Люди, которые попали в киноиндустрию, уже не могут и не хотят из нее выбраться. Потому что понимают, что то, что они делают, заставляет других людей улыбаться, плакать, мечтать, вдохновляться, менять свою жизнь.

После увлекательной экскурсии учащиеся посмотрели анимационный фильм «Суворов: Великое путешествие» и смогли лично пообщаться с его режиссером Борисом Чертковым. Он рассказал о фильме: «Совершенно естественно, что мы восхваляем наших героев, как простых людей, так и колоссальных полководцев. В этом фильме нам хотелось показать, насколько яркой была последняя сцена в жизни Суворова. Ее кульминация, ведь поход и правда был героическим. Мы это, конечно, подчеркиваем драматически, но он действительно имел стратегическое значение».

На творческой встрече школьники показали себя подготовленной аудиторией, много спрашивали про производство и будущее российского кинематографа. Режиссер Борис Чертков подчеркнул, насколько важный опыт могут дать мероприятия «Медиакласса в московской школе», где ребята встречаются с различными представителями медиаиндустрии: «Любую профессию, любое знание всегда нужно получать из первых рук, на этом строится работа всех художественных мастерских. Общение с непосредственными художниками – основополагающий аспект. Нынешний информационный поток просто ошеломляет, и самое сложное – найти в нем Вергилия, который проведет их правильными интеллектуальными путями».

«Территория КИТ» – социально-культурный проект, созданный Группой Компаний ГПМ КИТ (входит в состав АО «Газпром-Медиа Холдинг»), направленный на популяризацию российского кино и профессий медиаиндустрии среди молодежи.

Проект «Медиакласс в московской школе» – это новый проект предпрофессионального образования Департамента образования и науки города Москвы. В медиаклассах будут готовить журналистов будущего — специалистов, создающих уникальный высококачественный мультимедийный контент. Благодаря проекту школьники не только получат знания, которые помогут им определиться с будущей профессией, но и смогут сформировать предпрофессиональные умения, которые потребуются будущим студентам, как во время обучения в ВУЗе, так и в дальнейшей работе и построении карьеры в сфере кино- и медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

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