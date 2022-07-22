Более 100 креативных предпринимателей Москвы прошли второй поток школы интеллектуального права «Креатус»

Архитекторы, музыканты, дизайнеры, создатели компьютерных игр, книгоиздатели, специалисты сферы моды, киноиндустрии, анимации, медиа и рекламы получили новые навыки для развития своего бизнеса в школе интеллектуального права «Креатус». Это уже второй выпуск учебной программы, организованной Научно-образовательным центром Digital IP совместно с Агентством креативных индустрий в ответ на запрос со стороны предпринимательского сообщества, ищущего пути монетизации своего главного, а для многих единственного ресурса — интеллектуальной собственности.

«Креатус» подготовил сбалансированную программу, сочетающую развитие hard skills (специальных знаний по конкретным дисциплинам) и soft skills (более общих навыков, связанных с деловой практикой и пониманием устройства рынка).

Месяц интенсивных занятий позволил предпринимателям разобраться в азах законодательного регулирования креативных индустрий, в экономических и бухгалтерских особенностях использования нематериальных активов, новейших решениях, позволяющих легко и эффективно распоряжаться правами и монетизировать творческий продукт.

Слушатели отметили важную особенность программы — акцент на практике. Эксперты постоянно обсуждали со слушателями актуальные бизнес-кейсы и пытались вместе найти решение. Слушатели, в свою очередь, могли не только учиться, но и искать заделы для новых проектов, расширять круг контактов, обдумывать возможные коллаборации с коллегами.

У креаторов, освоивших курс, остались позитивные впечатления о программе. Представители каждой индустрии нашли в нем что-то полезное для своей работы. Так, сценаристы отметили, что часто сталкивались с некорректно составленными договорами авторского заказа, однако благодаря подробным объяснениям лекторов сегодня чувствуют себя гораздо увереннее в диалоге с заказчиками и работодателями. Начинающие музыканты обратили особое внимание на интересные кейсы из деловой практики, разбиравшиеся в ходе обучения. Многие из начинающих артистов впервые услышали о цифровых инструментах, позволяющих мгновенно заключать сделки и доставлять произведения на стриминговые платформы.

Среди слушателей были и юристы, помогающие представителям креативных индустрий при заключении договоров и в судах. Они высоко оценили возможность подробно ознакомиться со спецификой конкретных отраслей, например архитектуры, дизайна или анимации. Знание нюансов креативного производства позволит им в дальнейшем конструктивно перестроить собственную юридическую практику в опоре на запрос клиентов.

Каждый выпускник получил удостоверение о повышении квалификации государственного образца и право бесплатно задепонировать один авторский продукт в сервисе n’RIS.

Все лекции и семинары проводили эксперты в области права и активно практикующие юристы. Среди них — директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507 Юрий Яхин, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин, первый заместитель генерального директора Московской государственной академической филармонии Елена Зубарева, театральный продюсер Марина Андрейкина, вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам Константин Марков, руководитель юридической службы ФГУК «Государственный Эрмитаж» Марина Цыгулева.

«Креатус» — первая образовательная программа, которая дает системные знания в области интеллектуального права творческим предпринимателям, не имеющим специализированного юридического образования. Она создана Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан в 2019 году. Учредителями выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n’RIS.

Миссия Digital IP — подготовка профессионалов новой формации, востребованных в современных условиях, когда многие сферы деятельности во многом переместились в виртуальную среду и создают ее не только IT-специалисты.

Digital IP в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагает всем заинтересованным лицам разных профессий узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, распоряжения, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах таких современных реалий, как искусственный интеллект, BigData, LegalTech, FinTech, об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества. Площадка для обучения находится в историческом центре Москвы.

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