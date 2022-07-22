Музей-усадьба Л. Н. Толстого и Samsung объявили короткий список премии «Ясная Поляна» за 2022 год

Cоучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили короткий список в номинации «Современная русская проза» – главной номинации 20-го юбилейного сезона. В него вошло 7 книг:

Анастасия Астафьева. Для особого случая. — Вологда: ИП Киселев А. В., 2020;

Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве. ­— М.: Редакция Елены Шубиной, 2021;

Дмитрий Данилов. Саша, привет! — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022;

Канта Ибрагимов. Маршал. — М.: Вече, 2021;

Анна Матвеева. Каждые сто лет. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022;

Ислам Ханипаев. Типа я. — М.: Альпина Паблишер, 2022;

Иван Шипнигов. Стрим. — М.: Livebook, 2021.

В общей сложности в 20-й юбилейный литературный сезон премии «Ясная Поляна» было подано больше 150 заявок — это рекордное число за 20 лет существования премии. В лонг-лист номинации «Современная русская проза» вошло 37 из них. Заявки, поданные на 20-летний юбилейный сезон премии, рассматривались членами жюри совместно с рабочей группой, в которую вошли шесть выпускников яснополянской Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова.

«Мы уже приближаемся к юбилейной церемонии награждения. В этом году мы будем отмечать 20-летие премии, и нам хотелось сделать церемонию особенной. Она впервые пройдет на Новой сцене Большого театра. Особенностью этого года также стало то, что на всех этапах работы жюри нам помогают молодые критики, выпускники яснополянской Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова», — прокомментировал Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ.

«Я открыл книгу Дмитрия Данилова “Саша, привет!” в семь часов вечера и читал всю ночь, “запоем”. Давно ничего так не читал! Возникло очень много мыслей, чувств, реминисценций, это очень сильная вещь, и я рад, что она появилась в русской литературе. Она написана на той же неуловимой грани между реальностью и притчей, что и “Детство Иисуса” Джона Кутзее. Книга “Саша, привет!” глубоко связана с русской литературной традицией и во многом превосходит другие произведения на эту же тему», — отметил Владислав Отрошенко, писатель, член жюри литературной премии «Ясная Поляна».

«Обычно в коротком списке премии «Ясная Поляна» шесть авторов, иногда – меньше. В прошлом году мы сделали исключение, у нас было семь авторов, и в этом году мы снова решили, что не можем остановиться на шести писателях. Наш седьмой финалист – молодой писатель, о котором я знаю очень давно. Я познакомился с Иваном Шипниговым еще лет 10 назад, когда работал на филологическом факультете МГУ. Его роман “Стрим” — очень современная книга, которая пропитана духом нашего времени. Если вы хотите узнать, как мы сегодня живем и что с нами происходит, – читайте Ивана Шипнигова», – рассказал член жюри премии «Ясная Поляна», писатель, ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов.

На данный момент премия «Ясная Поляна» — это самая крупная ежегодная литературная премия России. Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллионов рублей.

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